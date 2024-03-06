台積是「黑船2.0」翻轉日本失落30年？　陳冲：維持優勢才是關鍵

▲台積電熊本廠2月24日開幕，引發國際矚目。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉睿涵／編譯

台積電日本廠2月24日在熊本風光開門，標誌著該公司在亞洲的國際擴張取得了重大成果，也吸引了國際媒體的矚目眼光。不過，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲5日撰文表示，《經濟學人》此前以不足一頁的篇幅，對日本廠比美國廠擁有更多運氣（more luck）進行報導，卻只簡述日本政府補助、行政支援、股東協力，認為《經濟學人》似未展現世界級媒體的高度，也失去從地緣經濟及地緣政治立場觀察，可能會有的重大影響。

陳冲表示，國際媒體似乎羨慕「台積日本廠」是幸運兒，但以台灣言，台積電在全球半導體競爭中，是否能（至少在中期）成為贏家，以及台灣是否仍可以保持優勢，才是台方更在乎的事，但這其中又牽涉到了地緣政治的複雜捭闔。

回顧歷史，1985年廣場協議後，列強聯合干預外匯市場，日圓、馬克號稱「有秩序」升值，引發日本泡沫經濟，導致日本失落10年、20年，甚至是失落的30年。八零年代曾居全球半導體霸主的日本，也因此大幅勢微，業界戲稱是「從世界第一到市占0.1」。

陳冲指出，有鑑於此，日本自然急切想翻轉這種失落的劣勢，由這次日本政府一出手就補助台積4760億日圓（第二廠據云將再補助7320億），即可見端倪；而開幕當天日本媒體喊出「黑船2.0」，竟以台積電日本設廠，與1852年代美國海軍准將佩里（M. Perry）以船堅炮利打破日本長期鎖國政策的事件相比擬，也足見日本上下對此新廠的重視。看看日本前後400年來的發展，能被譽為另一次黑船事件，台積電應也算是面子十足，然而這風光背後，不是沒有陰影。

▲陳冲認為，台積電是否能成為「黑船2.0」翻轉日本失落的30年還要走著瞧。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

然而，回想去年ASML案件，西方國家運用1996年的瓦聖納協議（Wassenaar Arrangement），阻止荷蘭廠商輸出DUV光刻機至中國大陸（2019年已限制較低階的EUV），有效打擊大陸高階晶片的發展。但日本本身是瓦聖納成員，取得晶片生產最關鍵設備，不會受到限制，此一優勢，足使日本重建半導體霸業再現曙光。

陳冲強調，晶片行業並非單打獨鬥就可完勝，台積征日，同行生態系夥伴據說就超過百餘家。日本雖然暫非半導體霸主，但生產半導體所需材料與設備的供應商，卻陣容整齊、軍容壯盛。以EUV關鍵設備的塗布顯影機為例，日本即占全球9成以上的市佔率，而微影製程關鍵材料的光阻劑，日本也有世界逾8成的市佔率，至於擴散機、研磨機、氟化氫、過氧化氫等也都供應全球6成的需求。

陳冲認為，2019年日韓貿易戰，其中是非曲直難斷，但日本因掌握上述原料，應是韓國不得不迅速收場的主因。台積電日本廠雖然並非先進製程，但透過其中的日本股東，配合地緣政治運作，重建日本完整的上中下游生產線，扳回失落的30年，非不可能。

至於台積電是否真有黑船2.0的分量，陳冲坦言，這還要走著瞧；日本能否翻轉失落的30年，我們無從關心，吾輩只擔心在地緣政治的角力下，台灣半導體的優勢能否維持？觀察國際現勢，政府輔導扶植半導體周邊關鍵產業，建立不受制於人的生態系，勿讓「一個人的武林」孤芳自賞，恐是當務之急。日本在2003年發布半導體產業戰略，歐盟更早在2021年即有Digital Compass，我們是否更應有一前瞻的Roadmap（路線圖）？

近來，國際貨幣基金高層不斷呼籲世界各國如不能合作，也要理性競爭（compete rationally），這種逆勢操作，也許是經濟學家一廂情願的想法。眼看著地緣經濟的碎片化，還真懷念全球化時代，將比較利益極大化的國際分工。