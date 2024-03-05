　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

▲吳烈偉彩繪桃園五十年創作展即起展出

▲吳烈偉彩繪桃園五十年創作展即起展出。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府文化局主辦「桃鄉我情-吳烈偉彩繪桃園五十年創作展」，邀請在地書畫藝術家吳烈偉，展出創作逾半世紀，包含水墨、彩筆等不同媒材，超過50件作品，大多以家鄉桃園為創作主題，5日起至4月2日在桃園展演中心展出，歡迎市民朋友參觀，透過畫作認識桃園之美。

市府文化局表示，吳烈偉老師自幼生長於桃園，以寫生創作為志業，特別是以水墨寫生捕捉大自然的變化，並將其哲思與禪境感受融入作品之中。數十年來勤奮於行旅寫生，足跡遍及臺灣各地與大陸名山大澤，豐富了他的藝術創作內涵。

▲吳烈偉彩繪桃園五十年創作展即起展出

▲大平糯米橋。（圖／文化局提供）

本展覽也邀請臺灣藝術大學書畫藝術學系蔡介騰教授擔任策展人，他將展品細緻劃分為四個子題：「鄉土情懷」、「臺灣瑰寶山水」、「拈花惹草」、「敢言天地是吾師」。其中「鄉土情懷」以桃園的山水景觀為主題，展示吳老師五十多年來在家鄉創作的心路歷程，及深厚的情感；「臺灣瑰寶山水」系列則表現了他對臺灣各地瑰麗山水的深刻理解，包括巨幅橫幅作品如〈守護巨木森林〉和〈山水雲集〉等，相當震撼人心。其他系列作品「拈花惹草」和「敢言天地是吾師」則展現吳老師對日常生活即景的掌握，與對生命、自然的感悟。

▲吳烈偉彩繪桃園五十年創作展即起展出

▲守護巨木森林。（圖／文化局提供）

展覽期間亦將舉辦三場講座及座談會，由吳烈偉老師親自主講，透過與策展人及與談人的對談，使觀眾更深入了解藝術家創作的心路歷程和作品背後的故事，另於「鄉土情懷」開放觀眾票選吳老師以大漢溪兩岸支流景區為主題的作品，將有機會獲得作品主題精美年曆，歡迎民眾踴躍參與。

ET快訊
換你轉運了！「3月最旺」星座Top4　準備脫單、財運好到爆
連23季虧損！宏達電「擬不派利」　去年虧33.96億元
體育老師約大學生健身　下藥當性玩偶6小時
IG新功能「關閉私訊已讀」！網求1軟體跟上：拜託
快訊／濃霧封鎖金門　「8架航班取消」
女學生上教會「半露蜜桃臀」　李蒨蓉看傻
涉槍殺「少爺」交保被撤！周昱帆抵達北院　全程不發一語

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

寒流要來了！　桃園副議長李曉鐘捐贈逾2萬包暖暖包送弱勢

嘉市警勤走社區宣導反詐　「保證獲利一定是詐騙」

屏東百香果品質安全無慮　屏縣府:消費者可安心選購

屏東林邊鐵路高架橋下深夜卡拉OK擾人　警查緝未發現

質疑基隆城際轉運站賤價招租　發言人余治明：市府短收1.75億

嘉義市警攜手網紅直播主　倉儲賣場詐騙問答闖關

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

貪玩姪女擺弄湯匙不吃飯　被舅罵大哭→緊閉雙眼

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

寒流要來了！　桃園副議長李曉鐘捐贈逾2萬包暖暖包送弱勢

嘉市警勤走社區宣導反詐　「保證獲利一定是詐騙」

屏東百香果品質安全無慮　屏縣府:消費者可安心選購

屏東林邊鐵路高架橋下深夜卡拉OK擾人　警查緝未發現

質疑基隆城際轉運站賤價招租　發言人余治明：市府短收1.75億

嘉義市警攜手網紅直播主　倉儲賣場詐騙問答闖關

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

美國豪宅莊園新天價！92億台幣喊出售　房產經紀人：理想投資

《想知道真相》偏頗FIFTY FIFTY惹眾怒！韓NCC裁決出爐　補足報導不做了

歐美車廠加速導入鋰鐵電池　立凱電今年虧損有望大幅收斂

佳世達去年每股賺1.51元　擬配發1.2元股息

你累了嗎？LANEIGE最新晚安面膜專治疲憊肌、AVEDA精華油有效紓解壓力

IG最新5大功能上線「可以關閉私訊已讀」！網求1軟體跟上：拜託

進去會痛！男友硬撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑　急求救

快訊／濃霧封鎖金門　「8架航班取消」影響超過600人

東京食品展台灣館首度雙館展出　13大縣市首長參加開幕

藍委揭人事酬庸「小綠人大空降」　桃機：均依甄選規定晉用

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

地方熱門新聞

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

開南大學兒童課後照服員訓練班　招生

上緯集團營運總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊　新建辦公廳舍開工

新北情侶求職碰壁流落街頭　警載往火車站助返家

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

寒流要來　李曉鐘捐逾2萬包暖暖包送弱勢

慶祝台灣燈會台南美食券限量加碼送！

2024桃園燈會吸引165萬人

台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

消防有愛熱血相挺　台電攜手捐血做公益

更多熱門

相關新聞

藝術鍊金術—熊妤創作個展　桃園展演中心登場

藝術鍊金術—熊妤創作個展　桃園展演中心登場

「藝術鍊金術—熊妤創作個展」即日起於桃園展演中心展場登場，展出藝術家熊妤近200件充滿奇想意趣、內容豐富多元的藝術創作，形式涵蓋了平面畫作、服裝配飾、物件藝術……等，更與亞東科技大學材料織品服裝系、服裝設計師鄭雅云共同合作，15日開幕式上以別開生面的服裝秀展演，為展覽揭序！

還有一場！　臺語百年歌曲音樂會千人聆聽

還有一場！　臺語百年歌曲音樂會千人聆聽

振聲校友藝術聯展　桃園展演中心登場

振聲校友藝術聯展　桃園展演中心登場

蔡康永創作展找尋咀嚼人生的字句

蔡康永創作展找尋咀嚼人生的字句

2022桃園科技藝術節　主題「前進之路」

2022桃園科技藝術節　主題「前進之路」

關鍵字：

吳烈偉彩繪桃園創作展桃園展演中心

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

台灣又有大陸品牌新車現身測試

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面