「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

▲吳烈偉彩繪桃園五十年創作展即起展出。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府文化局主辦「桃鄉我情-吳烈偉彩繪桃園五十年創作展」，邀請在地書畫藝術家吳烈偉，展出創作逾半世紀，包含水墨、彩筆等不同媒材，超過50件作品，大多以家鄉桃園為創作主題，5日起至4月2日在桃園展演中心展出，歡迎市民朋友參觀，透過畫作認識桃園之美。

市府文化局表示，吳烈偉老師自幼生長於桃園，以寫生創作為志業，特別是以水墨寫生捕捉大自然的變化，並將其哲思與禪境感受融入作品之中。數十年來勤奮於行旅寫生，足跡遍及臺灣各地與大陸名山大澤，豐富了他的藝術創作內涵。

▲大平糯米橋。（圖／文化局提供）

本展覽也邀請臺灣藝術大學書畫藝術學系蔡介騰教授擔任策展人，他將展品細緻劃分為四個子題：「鄉土情懷」、「臺灣瑰寶山水」、「拈花惹草」、「敢言天地是吾師」。其中「鄉土情懷」以桃園的山水景觀為主題，展示吳老師五十多年來在家鄉創作的心路歷程，及深厚的情感；「臺灣瑰寶山水」系列則表現了他對臺灣各地瑰麗山水的深刻理解，包括巨幅橫幅作品如〈守護巨木森林〉和〈山水雲集〉等，相當震撼人心。其他系列作品「拈花惹草」和「敢言天地是吾師」則展現吳老師對日常生活即景的掌握，與對生命、自然的感悟。

▲守護巨木森林。（圖／文化局提供）

展覽期間亦將舉辦三場講座及座談會，由吳烈偉老師親自主講，透過與策展人及與談人的對談，使觀眾更深入了解藝術家創作的心路歷程和作品背後的故事，另於「鄉土情懷」開放觀眾票選吳老師以大漢溪兩岸支流景區為主題的作品，將有機會獲得作品主題精美年曆，歡迎民眾踴躍參與。