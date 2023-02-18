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臺語百年歌曲音樂會還有一場　國寶級歌后「桃花鄉」揭序千人聆聽

▲臺語百年歌曲音樂會

▲臺語百年歌曲音樂會首場由國寶級歌后紀露霞一曲「桃花鄉」揭序。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局主辦的「臺語百年歌曲音樂會」，首場18日晚間於展演中心登場。87歲的國寶級歌后紀露霞以一曲「桃花鄉」揭序，布袋戲歌后西卿、朱海君、朱頭皮、許富凱跨世代歌手接力演唱，多首跨時代膾炙人口台語歌曲，引爆千人雷動掌聲，終場由演出歌手合唱鄧雨賢的「四月望雨」組曲，紀念臺灣歌謠之父對樂壇貢獻。

▲臺語百年歌曲音樂會

▲國寶級歌后紀露霞感恩大家來聽她唱歌。（圖／文化局提供）

文化局表示，19日第二場將繼續由劉福助、文香、亦帆、陳明章、草屯囝仔、曹雅雯帶來精彩演出，更多活動詳情請洽: 桃園閩南文化臉書、桃園市政府文化局官網，以及八塊厝民俗藝術村臉書。

▲臺語百年歌曲音樂會

▲終場由演出歌手合唱鄧雨賢的「四月望雨」組曲。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局指出，每個時期的臺語歌曲孕生出獨有的美學品味，每個時代臺語經典的代表歌曲為數眾多，18、19日兩天舉辦的「臺語百年歌曲音樂會」，音樂團隊爬梳整理各時期歌曲及其時代意涵，勾勒出「四月望雨、思鄉情綿、臺灣愛拚、新臺語歌運動、臺語歌新世代」，以五大時期呈現臺語歌曲演變與論述時代氛圍，歌聲響起，恰似時光在流動。

▲臺語百年歌曲音樂會

▲臺語百年歌曲音樂會，吸引千人現場聆聽。（圖／文化局提供）

18日晚間首場，吸引許多民眾前往觀賞，除了迷人的歌曲演唱外，主持人邵大倫、吳國禎還介紹不同時期歌曲發展的文化內涵，近距離感受臺語歌曲的藝術魅力，現場座無虛席，吸引到超過千人至現場聆聽。

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