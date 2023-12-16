藝術鍊金術—熊妤創作個展　即日起桃園展演中心登場

▲熊妤創作個展以別開生面的服裝秀展演，為展覽揭序。（圖／桃園展演中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「藝術鍊金術—熊妤創作個展」即日起於桃園展演中心展場登場，展出藝術家熊妤近200件充滿奇想意趣、內容豐富多元的藝術創作，形式涵蓋了平面畫作、服裝配飾、物件藝術……等，更與亞東科技大學材料織品服裝系、服裝設計師鄭雅云共同合作，15日開幕式上以別開生面的服裝秀展演，為展覽揭序！

桃園展演中心表示，熊妤以繁複奇妙的繪畫風格為創作特色，並以此基礎延伸發想為服飾設計及物件藝術。本次展覽中可以看到她於國際與臺灣競賽屢獲殊榮的傑出作品，也可看到她精心創作、各具主題意涵的系列創作。

熊妤自述：創作是一個探索自己與改變的無止盡過程，其中充滿了全新開始、稍縱即逝和過渡之間的關係。包括：為本次個展特別創作，結合壓克力顏料及貼布繡之靈感、紀錄美好生活記憶的《平平安安》系列；穿越時間與空間、交織了符碼、哲學、文學、音樂與機械裝置藝術等，充滿奇異幻想的《奇幻美術館》系列；表現女性藝術能量及當代觀點、已獲得國際邀請及收藏肯定的《禪心系列》等。

除了豐富的平面作品系列，以透明盒子搭配裝置的「物件藝術」系列也是本次展覽獨特的亮點之一！熊妤以「致敬薛丁格的貓」作為此系列的概念，透明盒內的培養皿有著神秘隨機的色彩圖形與符號，象徵著人類意識、信念和情感的融合交錯，在盒子打開或不打開，透明與看不清之間，足以讓觀者反思人類思維與藝術價值的存在性。

開幕式現場展演的《裝飾系列》，則是基於熊妤欲將繪畫立體化、用服裝說故事的理念。此系列服裝主要選用《奇幻美術館》系列的圖轉印為印花布料，並以此設計服裝、搭配手做飾物，從中探尋著多樣的突破可能性，同時也傳達「藝術鍊金術」正處於持續發生、轉化的進行式。「藝術鍊金術—熊妤創作個展」即日起於桃園展演中心1樓展場展出至113年1月2日。