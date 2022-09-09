2022文化部×桃園科技藝術節　科技產業與藝術家共創「前進之路」

▲2022桃園科技藝術節，是文化部首度與桃園市政府共同主辦。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022文化部×桃園科技藝術節、9日於桃園展演中心正式開幕。展期自即日起至10月9日止，以「前進之路（The Way Forward）」為主題，共邀集30件作品，結合5大產業，超過50組科技藝術創作團隊參與，規劃近70場演出與教育推廣活動，展現國內外科技藝術創作能量，為國內近年規模最大，創作能量最為豐沛的科技藝術節。

文化部長李永得表示，今年的桃園科技藝術節，是文化部首度與桃園市政府共同主辦，作為國境之門及高科技產業聚落的城市，桃園市擁有發展科技藝術的最佳環境，近年持續作為全球智慧城市標竿。TAxT桃園科技藝術節透過藝術作品與展演活動，邀請觀眾以全新視野感受國內科技及藝術發展的能量。

桃園市政府文化局長莊秀美說，邁入第2屆的「桃園科技表演藝術獎」也首度與文化內容策進院合作，深化科技表演跨界創作之培育能量。今年科技藝術節呼應後疫情時代「數位化」、「去中心化」、「重視永續發展」等國際趨勢，以戶外沉浸式影音實驗空間，展演5G影音串流沉浸式音像作品。

策展人蔡宏賢指出，2022文化部×桃園科技藝術節，也邀集超過50組國內外藝術創作者及團隊，探討衍生運算、循環經濟、NFT、元宇宙、數位話語權等重要議題。從展覽、科技表演及專家講座，舉辦近70場演出與推廣活動，邀請民眾一同參與，體驗科技與藝術跨界激盪的未來生活。

為強化國際連結及提升國內科技藝術執行製作能量，邀請4組國際指標性科技藝術創作團隊，包括NONOTAK Studio、林欣傑 （Keith LAM）、安德雅‧諾夫 （Adriana Knouf）、基爾‧丹格‧穆茲克瑙 （Kiel D. MUTSCHELKNAUS），以絕美光影互動裝置、機械手臂演繹數位真實、網路資訊與數位話語權及太空藝術與跨性別的各種前衛創作為方向，結合科技產業，帶領國內工作者進行跨國及跨域製作。

包括：文化內容策進院張文櫻副院長、策展人蔡宏賢、曾鈺涓，與諸多國內外參展藝術家、科技產業、科研單位代表共同出席。