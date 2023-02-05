　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

▲桃園振聲校友藝術聯展，桃園展演中心登場

振聲高中董事長劉獻堂主教、校長劉湘玲(右)。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園振聲高中藝術家校友聯展「洄游Ⅱ」，於時隔兩年再次回歸，即日起至2月19日在桃園展演中心隆重登場！展出作品從水墨、水彩、油畫到陶藝、雕塑等，全數為參展藝術家近兩年的精選力作，內容豐富多元，勢必帶來一場令人驚豔的視覺藝術饗宴。

▲桃園振聲校友藝術聯展，桃園展演中心登場

桃園振聲高級中學自民國 66 年成立美工科至今四十五載，悠久的歷史培育了眾多藝術圈人才，當學子們紛紛進入各界，不少校友們已在各自的領域佔有一席之地，直至2021年開始有尋根思源之念，以桃園擁有眾多數量「埤塘」之驕傲在地文化、「千埤之鄉」著稱為發想，期望以鮭魚洄游之姿「洄」到最初的美好。

▲桃園振聲校友藝術聯展，桃園展演中心登場

▲游忠平老師作品。▼陳世明老師作品。。（圖／藝設中心提供）

▲桃園振聲校友藝術聯展，桃園展演中心登場

本次聯展再次以「洄游」為主題，除了感懷恩師、飲水思源的初衷之外，亦盼能以全新多元的視覺樣貌，向大眾呈現畢業校友們所累積的藝術心得及各種成果。除了學生校友的作品，聯展亦邀請到歷年老師們共同參與，展出蔡坤熺、林博秋、黃明傑、許水富、徐貞勇、蔡文斌、陳宏明、游忠平、趙鐵君、王蜀禧、呂麗文、方萬新等老師的作品。為了弔念最初促成洄游的已故老師陳宗鎮，也特別為他的作品在展場中保留了一席之地共同展出。

▲桃園振聲校友藝術聯展，桃園展演中心登場

美工科第一屆傑出校友胡懿勳博士表示：「我們無論游移了多遠的路途，似乎我們總能循著復興路轉向玉山街找到當年出發的那一渠源頭活水。」

ET快訊
郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血
LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈
快訊／魔獸收假強勢回歸！　雲豹終止10連敗
明天全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」
快訊／桃園爆人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡
許富凱突淚崩！認爸爸腦死「比植物人更嚴重」
恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」
快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2023龍潭迎古董」踩街熱鬧起走　展現有趣庶民文化

台東元宵節遶境祈福2／5開鑼　51間廟宇+團體參加

振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回：現在結婚大不易

元宵廟會轎班拉K助興　眼尖女警一眼識破活逮

南投縣農民節表揚十大神農獎等優秀農民　陳吉仲受邀座談

台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程　盼5月如質如期完工

閃亮平溪天燈節今熱鬧登場　新北派駐消防車警戒安全維護

2023揚眉兔氣賀新歲炸寒單　高空煙火點亮台東元宵夜

嘉義戶外秘境向禾休閒漁場　體驗一日漁夫生活

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

「2023龍潭迎古董」踩街熱鬧起走　展現有趣庶民文化

台東元宵節遶境祈福2／5開鑼　51間廟宇+團體參加

振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回：現在結婚大不易

元宵廟會轎班拉K助興　眼尖女警一眼識破活逮

南投縣農民節表揚十大神農獎等優秀農民　陳吉仲受邀座談

台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程　盼5月如質如期完工

閃亮平溪天燈節今熱鬧登場　新北派駐消防車警戒安全維護

2023揚眉兔氣賀新歲炸寒單　高空煙火點亮台東元宵夜

嘉義戶外秘境向禾休閒漁場　體驗一日漁夫生活

弟弟結婚！4姊妹合包「35萬禮金」給新娘　給錢臉超臭

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

快訊／泰國F4「記者會吃餅乾」道歉了！　經紀公司聲明：工作人員溝通有誤

仁愛圓環華廈帶租約僅6字頭　7組人馬出面狂搶

虎斑貓示範「哈欠四部曲」　瞇眼張嘴「真的會傳染」

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

快訊／魔獸收假強勢回歸！　艾夫伯狂砍37分終止雲豹10連敗

LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈　科技兔絢麗奪目

蔡允潔1月女不明原因哭整晚　轉頭驚見「吐了一身」她崩潰狂道歉

夏和熙飛美「驚人花費」曝光！　傑尼斯男星驚呆：他是有錢人嗎？

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

地方熱門新聞

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

快訊／高雄左營6471戶大停電搶修中

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵

統一超商新下營門市幸運開出特獎200萬

台南鹿耳門聖母廟火樹銀花30多萬人迎春

偷老舊機車狂繞數小時　理由讓人噴飯

元宵廟會轎班拉K助興活逮

荔枝椿象藏葉背渡冬　農民需加強防治

苗栗後龍元宵節攻炮城　鄉親搶金幣

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

平溪天燈節元宵登場　新北派駐消防車警戒

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

更多熱門

相關新聞

2022桃園科技藝術節　主題「前進之路」

2022桃園科技藝術節　主題「前進之路」

2022文化部×桃園科技藝術節、9日於桃園展演中心正式開幕。展期自即日起至10月9日止，以「前進之路（The Way Forward）」為主題，共邀集30件作品，結合5大產業，超過50組科技藝術創作團隊參與，規劃近70場演出與教育推廣活動，展現國內外科技藝術創作能量，為國內近年規模最大，創作能量最為豐沛的科技藝術節。

「珍愛地球」鋼琴獨奏會　8/20桃園登場　

「珍愛地球」鋼琴獨奏會　8/20桃園登場　

13國名人300件作品　2022桃園國際版畫展登場

13國名人300件作品　2022桃園國際版畫展登場

好好愛我青春追夢人　桃園劇場嗨翻天

好好愛我青春追夢人　桃園劇場嗨翻天

劉雲生創作個展　桃園展演中心登場

劉雲生創作個展　桃園展演中心登場

關鍵字：

桃園振聲校友藝術聯展桃園展演中心

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面