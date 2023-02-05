振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

▲振聲高中董事長劉獻堂主教、校長劉湘玲(右)。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園振聲高中藝術家校友聯展「洄游Ⅱ」，於時隔兩年再次回歸，即日起至2月19日在桃園展演中心隆重登場！展出作品從水墨、水彩、油畫到陶藝、雕塑等，全數為參展藝術家近兩年的精選力作，內容豐富多元，勢必帶來一場令人驚豔的視覺藝術饗宴。

桃園振聲高級中學自民國 66 年成立美工科至今四十五載，悠久的歷史培育了眾多藝術圈人才，當學子們紛紛進入各界，不少校友們已在各自的領域佔有一席之地，直至2021年開始有尋根思源之念，以桃園擁有眾多數量「埤塘」之驕傲在地文化、「千埤之鄉」著稱為發想，期望以鮭魚洄游之姿「洄」到最初的美好。

▲游忠平老師作品。▼陳世明老師作品。。（圖／藝設中心提供）

本次聯展再次以「洄游」為主題，除了感懷恩師、飲水思源的初衷之外，亦盼能以全新多元的視覺樣貌，向大眾呈現畢業校友們所累積的藝術心得及各種成果。除了學生校友的作品，聯展亦邀請到歷年老師們共同參與，展出蔡坤熺、林博秋、黃明傑、許水富、徐貞勇、蔡文斌、陳宏明、游忠平、趙鐵君、王蜀禧、呂麗文、方萬新等老師的作品。為了弔念最初促成洄游的已故老師陳宗鎮，也特別為他的作品在展場中保留了一席之地共同展出。

美工科第一屆傑出校友胡懿勳博士表示：「我們無論游移了多遠的路途，似乎我們總能循著復興路轉向玉山街找到當年出發的那一渠源頭活水。」