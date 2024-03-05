黃國昌批「法學常識不及格」　綠委拿大法官釋字酸：康乃爾法學博士？

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團、民眾黨團提案要求成立「金門陸船翻覆案調閱小組」，民進黨立委吳思瑤認為，立院不能針對偵查中的案件調閱相關證卷。民眾黨立委黃國昌則反批「法學常識完全不及格」。對此，吳思瑤今（5日）出示大法官釋字第729號，並表示，自己也就教司法院秘書長以及憲法法庭楊廳長，他們的答案都非常明確，「黃國昌明明是康乃爾法學博士，法學專業卻很欠缺。」

針對吳思瑤稱成立「調閱小組」違憲，黃國昌表示，「我老實說，對於這樣子的論調，我只能說『荒謬到了極點』、『法學常識完全不及格』，民進黨為了要阻礙立法院進行監督，為了要護航行政部門，結果立委自己站出來發聲、自我閹割國會調查權，這真是讓人覺得非常非常遺憾。」

對於黃國昌說法，吳思瑤今出示釋字條文，她表示，自己手上拿的是大法官釋字第729號，立委再大也不能站在憲法對立面，這樣的提案是否違憲，自己也就教司法院秘書長以及憲法法庭楊廳長，他們的答案都非常明確，不曉得黃國昌明明是康乃爾法學博士，法學專業卻很欠缺。

吳思瑤指出，檢察機關代表國家進行犯罪偵查跟追訴，基於權力分立與制衡原則，為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中案件，立法院不得向其調閱相關卷證。

吳思瑤表示，偵查中案件，立法院不得擴張自己權力，組成想要的調閱小組，昨天民眾黨跟國民黨聯合提案，最後暫緩推動，也自知理虧，也知道這樣提案會造成國會笑話，憲法規定非常明確，國民黨跟民眾黨懸崖勒馬，立委再大也不能違背憲法規範。