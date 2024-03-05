藍提總統國情報告常態化　民眾黨也有版本！黃國昌：願交換意見

▲民眾黨團「司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團4日提出「國會改革五法」草案，包括「總統國情報告常態化」，要求總統應於每年3月1日前赴立院國情報告，採即問即答方式，但也有部分藍委認為有違憲之虞。由於民眾黨主席柯文哲競選總統期間拋出類似主張，民眾黨團總召黃國昌5日表示，民眾黨團也會提自己的版本，願意跟藍委交換意見。

民眾黨團5日上午召開記者會談司法改革，面對國民黨團提出「總統國情報告常態化」，有部分藍委擔心違憲疑慮，然而此主張與先前柯文哲政見類似？黃國昌回應，總統接受立委邀請，可以到立院裡面進行國情報告這件事情，在《憲法》增修條文中有明文規定，目前《立院職權行使法》也有相關規定，「所以總統應邀到立院進行國情報告，我想這沒問題。」

黃國昌提及，至於在法律層次上，總統來立院進行國情報告後，進一步更具體、更細緻安排，應該怎麼樣制定這件事情，民眾黨團也有提出自己的修法版本，如何在條文中做更好、符合憲政體制與全民期待，也呼應有意到立院國情報告的準總統賴清德，「就法條內部細緻的討論，我們接下來非常樂意跟國民黨委員交換意見。」最重要的事情是完成國會改革、回應社會期待，這是大家共同努力方向。