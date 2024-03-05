設調閱小組違憲？　黃珊珊嗆吳思瑤「真的不是讀法律」：去請教莊瑞雄

▲民眾黨團「司法改革2.0第二波法案 妨害司法公正罪、棄保潛逃罪」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

金門陸船翻覆案持續延燒，國民黨團、民眾黨團提案要求成立「調閱小組」，民進黨立委吳思瑤4日表示，根據大法官釋字729號解釋，立院不能針對偵查中的案件調閱相關證卷。面對吳思瑤稱成立「調閱小組」違憲，民眾黨團副總召黃珊珊酸說，吳思瑤真的不是唸法律的，建議可請教民進黨立委莊瑞雄。

民眾黨團5日上午召開記者會談司法改革，會後接受媒體訪問。針對吳思瑤稱成立「調閱小組」違憲，黃國昌先是說明，大法官釋字729號解釋是指，立法院對於偵查中的案件，不可以跟檢察官調案卷，但不是指任何違法爭議，只要有司法程序進行中，立院就不能成立「調閱小組」，「這是兩件完全不同的命題，沒有那麼難理解。」

黃國昌也點出，民進黨2013年提案要成立監聽調閱小組，當時連檢察官都要介入調查有無違法監聽、檢察總長黃世銘有無違法洩密，當時也在司法程序進行中，「怎麼那時候民進黨就可以成立監聽調閱小組，這是再一次非常典型的『綠能你不能』示範。」

隨後，黃珊珊補充表示，現在民進黨用「偵查不公開」，但法務部有關偵查不公開作業辦法中，其實非常清楚，針對國家安全跟社會矚目案件，其實是有適度公開說明的必要，意指有必要時可適度公開偵查內容狀況，「也就是說，我們要求的非常單純，立院針對行政部門調閱，這是立院的職權，至於有無涉及偵查案件，那是檢察官的職權，這2個職權並沒衝突。」

黃珊珊指出，此案如果是社會如此矚目的案件，就有公開說明的必要，「這個案子，我們行政機關不是振振有詞地說『海巡署都沒問題』嗎？沒問題的話，就趕快說清楚、讓國人相信，這麼簡單的事情，需要用一個專案報告名稱掩蓋嗎？」海委會跟海巡署這麼多天可以說成這樣，不是更增加人民疑慮嗎？

黃珊珊強調，重點是說清楚講明白，沒人會怪第一線海巡人員，但如果有任何程序上誤失或沒給適當裝備，這才是要檢討的事情，「吳思瑤大概真的不是唸法律的，這部分請她搞清楚，可以請教一下（民進黨立委）莊瑞雄。」