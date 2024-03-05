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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇丹紅流竄全台！　賴士葆批食藥署長：連綠委都轟不適任

▲▼賴士葆 聯訪 委員會召委選舉相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對蘇丹紅辣椒粉事件，藍營立委賴士葆5日指出，吳秀梅擔任食藥署長，負評從沒有停過，卻依然老神在在當官，連民進黨立委都轟她不適任，不僅沒有能力也不積極用心。若她有專業良知且心繫食安，就不會說出「食藥署就一定要有財力，才有辦法從其他單位挖腳人力，因此沒錢也沒辦法」，痛批「署長兩手一攤，對食安敷衍塞責到這種地步，沒有嚴謹把關食安，用這種藉口，讓人歎為觀止。」

賴士葆表示，蘇丹紅愈滾愈大，多家知名廠商都中箭，食藥署被批螺絲鬆了，但他質疑「食藥署有螺絲嗎？」吳秀梅擔任食藥署長，負評從沒有停過，卻依然老神在在當官，連民進黨立委都要轟她不適任，不僅沒有能力也不積極用心，儘管輿論普遍評價蔡政府食藥署所託非人，或許忠誠捍衛黨國政策不遺餘力的庸才，才能保住官位可長可久。

賴士葆批評，為了護航高端通過EUA，吳秀梅換掉一半的審查委員，還不肯公布審查委員名單。疫情肆虐的時候，食藥署被爆與吳秀梅有關的2335人都列入名冊搶打特權疫苗。人民急需快篩試劑，食藥署官員怠忽職守，沒有嚴謹把關，以致出現黑心快篩，吳秀梅沒有自我究責，竟然要大家去指責不肖廠商，表現常讓人無語。

賴士葆透露，蘇丹紅去年5月就被檢舉，食藥署沒有積極處理，蔡政府的食安五環的食品雲形同虛設，因為登記3千萬以上的廠商才要登錄，所以只有2％可以追溯源頭。邊境查驗不合格被退貨，沒有罰則，廠商再改名闖關，食藥署完全是後知後覺把關，沒有處心積慮的揪出危害食安的黑心廠商。

賴士葆指出，被批邊境查驗人力5年只增加1人，吳秀梅若有專業良知且心繫食安，就不會說出「食藥署就一定要有財力，才有辦法從其他單位挖腳人力，因此沒錢也沒辦法」，痛批「署長兩手一攤，對食安敷衍塞責到這種地步，沒有嚴謹把關食安，用這種藉口，讓人歎為觀止。」

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