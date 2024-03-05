惡劣片！害25歲黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

記者戴上容／新北報導

新北市一名75歲林姓男子今5日上午8時許，駕車在淡水馬偕醫院門前，突違規迴轉，導致1輛黃牌重機煞車不及猛烈撞上，25歲重機騎士摔得流鼻血、車損人傷送進急診，沒想到，林男竟完全不理會直接把車開到附近服務廠修車，警方獲報後，從保養廠VIP休息室把他揪出來依法送辦。

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，小客車駕駛未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

警消今5日上午8時40分接獲報案，淡水區民權路、民富街口台2線聯外幹道發生車禍，救護趕抵時，現場只有1輛「車頭撞爛」的黃牌重型機車倒在斑馬線上。而這名受傷的戚姓騎士騎士躺在3公尺旁邊馬路上，他滿臉擦傷、流鼻血向警方表示，尾椎和下肢很痛很麻，過程記不清楚了，只記得「安全帽噴飛了！」。

淡水員警協助將重機騎士送醫後，發現車禍現場沒有肇事者，一旁好心的目擊者指證，有輛銀色轎車遭撞後，直接開進距離事故地點30公尺的服務廠，員警進一步前往車廠調查，員工指認，林姓男子就在VIP休息室等待，警方於是將他帶回交通分隊調查。

林男向警方供稱，他早上有預約要保養車輛，由於時間快要來不及了，所以他趕著去保養廠，不知道該路口禁止迴轉、未察覺發生車禍碰撞。警訊後將他依違規迴轉開罰600元以上1800元以下罰鍰、以及致人受傷肇事逃逸罰3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，受傷騎士若提告過失傷害罪，將另行受理。



第三大隊長陳志德表示：當車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。