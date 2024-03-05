　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣片！害25歲黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

記者戴上容／新北報導

新北市一名75歲林姓男子今5日上午8時許，駕車在淡水馬偕醫院門前，突違規迴轉，導致1輛黃牌重機煞車不及猛烈撞上，25歲重機騎士摔得流鼻血、車損人傷送進急診，沒想到，林男竟完全不理會直接把車開到附近服務廠修車，警方獲報後，從保養廠VIP休息室把他揪出來依法送辦。

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，他未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，小客車駕駛未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

警消今5日上午8時40分接獲報案，淡水區民權路、民富街口台2線聯外幹道發生車禍，救護趕抵時，現場只有1輛「車頭撞爛」的黃牌重型機車倒在斑馬線上。而這名受傷的戚姓騎士騎士躺在3公尺旁邊馬路上，他滿臉擦傷、流鼻血向警方表示，尾椎和下肢很痛很麻，過程記不清楚了，只記得「安全帽噴飛了！」。

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，他未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，他未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水員警協助將重機騎士送醫後，發現車禍現場沒有肇事者，一旁好心的目擊者指證，有輛銀色轎車遭撞後，直接開進距離事故地點30公尺的服務廠，員警進一步前往車廠調查，員工指認，林姓男子就在VIP休息室等待，警方於是將他帶回交通分隊調查。

林男向警方供稱，他早上有預約要保養車輛，由於時間快要來不及了，所以他趕著去保養廠，不知道該路口禁止迴轉、未察覺發生車禍碰撞。警訊後將他依違規迴轉開罰600元以上1800元以下罰鍰、以及致人受傷肇事逃逸罰3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，受傷騎士若提告過失傷害罪，將另行受理。

第三大隊長陳志德表示：當車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成再次傷害。

▲▼ 淡水男駕車違規害騎士撞上慘摔，他未下車聞問，竟然肇逃奔保養廠VIP室等修車 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
6藝人「通告費排行」出爐！小優價碼輸她…當場崩潰槓上
明道狂被誇《周處》演真好　尷尬求助阮經天：怎麼辦？
快訊／大魯閣股東會紀念品出爐！
北捷男狂射不明液體　短裙黑絲妹慘被噴
快訊／國1機場系統高架火燒車！自小客成火球　傷況不明
明晚變天！　極冷空氣「暴力降溫18度」
快訊／本土麻疹擴大！又增2人確診　接觸地點曝
快訊／新冠增70死！　1歲、6歲女童死亡
快訊／海巡送88萬當場遭拒　陸方離台：後果由民進黨負責！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國防部近5年移送48件逃兵案　檢察總長：發佈通緝+專人辦理

國3沙鹿段邊坡大火！　「整條白色巨煙」飄竄...2公里外可見

嫌垃圾車開太快沒減速...拿木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

偷吃主任醫師甜喊老爺！女助理教授挨告辯：他酷似肯德基爺爺

快訊／國1機場系統高架火燒車！自小客成火球　傷況不明

追求女同事噁傳「偷妳內褲自摸」　高鐵男賠錢和解仍慘丟工作

北捷南港展覽館站變態出沒！鎖定女子潑不明液體　2女受害

小客車路口迴轉！直行機車高速撞上　騎士空中翻一圈落地

嘉義人超煩躁！到處都是「f翁天信」　環保局無奈：找不到人開罰

惡劣片！害25歲黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

國防部近5年移送48件逃兵案　檢察總長：發佈通緝+專人辦理

國3沙鹿段邊坡大火！　「整條白色巨煙」飄竄...2公里外可見

嫌垃圾車開太快沒減速...拿木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

偷吃主任醫師甜喊老爺！女助理教授挨告辯：他酷似肯德基爺爺

快訊／國1機場系統高架火燒車！自小客成火球　傷況不明

追求女同事噁傳「偷妳內褲自摸」　高鐵男賠錢和解仍慘丟工作

北捷南港展覽館站變態出沒！鎖定女子潑不明液體　2女受害

小客車路口迴轉！直行機車高速撞上　騎士空中翻一圈落地

嘉義人超煩躁！到處都是「f翁天信」　環保局無奈：找不到人開罰

惡劣片！害25歲黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

唐振剛15歲離家出走「斷聯家人5年半」！　自爆闖蕩演藝圈3年0收入

國防部近5年移送48件逃兵案　檢察總長：發佈通緝+專人辦理

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

千呼萬喚！3億神曲樂團LANY「3度來台」高雄開唱

穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

邱國正談軍中兩性平權議題　告誡男軍官「不要自以為潘安」

虎斑貓「肚破大洞」虛弱蹲路邊　貓村管理員研判：遭堅硬垃圾劃傷

是德點名今年四大科技趨勢　AI、量子技術、元宇宙、6G引領業界

棒協青少棒捕手強化訓練營　3年已有百位年輕捕手參與　

西蒙斯再度化身痛痛人！　左腿痠痛變舊傷復發主因曝光

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

社會熱門新聞

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

室友看A片擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命

基隆男除草遭大車輪胎砸死　肚留30公分黑痕

街友積蓄竟十多萬　慘遭殺害棄屍愛河奇案

即／大貨車輪胎脫落砸死路人　司機找到了

休旅車追撞1死！男換機油「目睹恐怖畫面」

OL出差怕鬼　請男同事陪過夜告性侵

大學講師偷吃人妻秘書　綠帽夫花錢抓猴

即／休旅車暴衝撞3人！男騎士送醫不治

害黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

更多熱門

相關新聞

蘇丹紅辣椒粉流入雲林！　衛生局：尚未使用

蘇丹紅辣椒粉流入雲林！　衛生局：尚未使用

雲林再傳有蘇丹紅辣椒粉流入！高雄衛生局日前抽驗發現津棧進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分，先以未能提供正確下游流向資訊為由開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰。經查流向，其中一家位於雲林北港鎮，進貨上萬公斤，但全數都還未使用。

新北公車「撞機車又被追尾」5人受傷

新北公車「撞機車又被追尾」5人受傷

基隆某國中爆校外霸凌　謝國樑籲修法嚴懲

基隆某國中爆校外霸凌　謝國樑籲修法嚴懲

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

關鍵字：

淡水肇逃修車廠影音

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面