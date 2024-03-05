北捷南港展覽館站變態出沒！鎖定女子潑不明液體　2女受害

記者張君豪／台北報導

根據網路社群臉書「汐止集團」貼文，有女性民眾4日中午在南港展覽館捷運站的月台欲上車時，遭一男子潑灑不明液體，且另一名女性乘客也遇到相同情況。

▲捷運南港展覽館站出口驚傳2女遭潑不明液體，警方鎖定特定對象。（圖／記者張君豪翻攝）

根據廖姓女子PO文，「今下午1:24準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，被一男子潑灑不明液體（臭酸味）在身上，經站長調閱監視器畫面，畫面顯示確實有一名男子著連帽外套，拿著寶特瓶在我背後噴灑液體，且也有另一名女性乘客在中午遇到相同情況。」根據警方調查，廖姓被害人是職業模特兒、曾拍攝吳念真等多支廣告，外表亮麗，但目前尚未報案提告。

南港警方調查後，發現另一名湯姓婦人於同日13時45分許，於南港展覽館捷運站靠近5號出口也遭潑灑不明液體，經警方受理並派員陪同至捷運站內調閱監視器，發現為同一男子所為。警方目前已將被害人衣物採集送驗且已掌握特定對象，積極全力儘速將犯嫌查緝到案。

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