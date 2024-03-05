泡麵大廠維力中鏢？蘇丹紅辣椒粉流向資料與現場稽查「對不上」

記者唐詠絮／彰化報導

高雄衛生局會同食藥署抽驗，從辣椒粉檢出蘇丹紅，有34,414公斤辣椒粉已經流入全台7縣市14家廠商，彰化有「維力食品」520公斤、「好品味生技食品」510公斤、億品香料25公斤，經衛生局前往「維力」稽查，經與高雄提供的資料比對，相關批號、品名及數量皆「對不上」，已函請高雄再確定，而維力主管皆在開會中，尚無法對外說明。

▲彰化縣衛生局到維力食品廠稽查蘇丹紅。（圖／衛生局提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄衛生局1日會同相關單位，前往查封津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司違規產品共32739公斤，並查出已有34414公斤違規產品流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市及高雄市7縣市下游廠商，目前已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

▲彰化縣衛生局到好品味生技廠稽查蘇丹紅。

彰化縣衛生局現場稽查維力廠內相關產品，發現品名、進貨有效日期的批號、數量、都與高雄市衛生局提供的流向資向不符，食品衛生科科長林毓芬表示，所謂資料不符之處，高雄市衛生局提供的資料是進貨520公斤，但現場稽查進貨數量是120公斤、進口商的下游廠商也沒有流向維力公司，跟現場稽查的狀況不一致，不過目前還是先下架。

據了解，衛生局同步稽查維力食品蔥包及油包，辣椒粉含量非常微量，約為百分之一至千分之一，根據業者表示下游供應商及檢驗都合格，不過衛生局強調，若廠商提供的是不實資料，也將開罰。

至於好品味生技食品的部分，共有50.8公斤的辣椒粉產品庫存，包含使用在辣椒醬或是沙茶醬等產品，已令廠商下架回收；億品香料25公斤相關產品也已經退回廠商。