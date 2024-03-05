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社會 社會焦點 保障人權

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

記者林名揚、黃資真／金門報導

陸籍漁船翻覆2死案，事發至今已15天，陸方、海巡兩邊經過15次協商，屢傳破局，而今(5)日泉州台辦副主任李朝暉表示，由於等不到道歉，決定返回大陸，「衍生的後果由民進黨當局負責！」

▲▼ 談判破局，陸方代表團返陸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸漁民2死案談判破局，陸方代表團祭拜完死者，下午將返陸。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

泉州台辦副主任李朝暉帶領死者家屬等代表團人員，於中午12時30分抵達殯葬所，只見家屬持香祭拜，難忍情緒開始號哭，而陸方人員將坐下午2時的小三通返回大陸。

海巡第九巡防署金馬澎分署長陳泗川得知也親自到場，本打算送慰問金20萬人民幣（約新台幣88萬元），但遭到家屬拒絕，事後他回應，畢竟家屬回去還是要生活，雖然事情還沒談成，但還是先給一筆慰問金，至少解決目前困境，之後會透過紅十字會轉交，「賠償跟撫慰金沒有關聯，純粹就是一個關心」，目前與陸方還保有聯繫管道，主要希望協商的門不會被關起來。

▲▼ 談判破局，陸方代表團返陸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金馬澎分署長陳泗川在現場準備了20萬人民幣給家屬，遭到拒絕。

李朝暉表示，經多次協商溝通，台灣方面依舊未對事件發生過程真相做出令人信服的說明，而且言詞顯露矛盾、否認事實、謊話連篇，更對家屬的關切要求設置各種障礙。

李更提及海委會主委管碧玲「出爾反爾歪曲事實，為推卸責任極力辯解」，另台灣方面參加協商人員已於3月3日離開金門，至今沒有返回，毫無音信，「這充分表明民進黨當局沒有解決問題的誠意，我們也沒有必要再留在金門，由此造成的後果，由民進黨當局負責。」接著便撇頭離去，不回應媒體訪問。

死者家屬受訪指出，「船明明是被撞翻的，卻沒人來承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，我們心裡很難過」，且這次沒帶回親人遺體，心裡很難過，希望盡快解決這個問題。

▲▼ 談判破局，陸方代表團返陸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲泉州台辦副主任李朝暉表示，後果由民進黨當局負責。

▲▼ 談判破局，陸方代表團返陸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲死者家屬拿香祭拜時痛哭失聲。

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