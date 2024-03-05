快訊／八方雲集駁採購毒辣椒粉　高市府揭3報單打臉：買進6264kg

▲高雄蘇丹紅辣椒粉流入八方雲集，八方則強調未採購，但說法遭衛生局打臉。（圖／記者項瀚攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，並有3萬4414公斤已流入外縣市下游廠商，包括知名鍋貼店八方雲集。而八分雲集稍早澄清，未採購此次新聞稿中之違規辣椒粉原料，不過此說法遭高雄市衛生局打臉，強調自津棧、佳廣查出3份進口報單，有5批問題辣椒粉明確流向八方雲集，總重6264公斤。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。4日先針對津棧以未能提供正確下游流向資訊開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰2間公司270萬、30萬元，並勒令暫停作業及停止販賣5天。

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▲高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄衛生局1日會同相關單位，前往查封津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司違規產品共32739公斤，並查出已有3萬4414公斤流出外縣市。這批違規辣椒粉流向，包括「新北市八方雲集4104公斤」、「桃園市海底撈物流配送中心3200公斤」、「台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤」、「彰化縣好品味生技實品510公斤、維力食品520公斤、億品香料25公斤」、「雲林縣永興辣椒行11500公斤」、「台南市好帝一食品10017公斤、典佑48公斤」、「高雄市八方雲集2160公斤、海順國際1368公斤、懶人披薩雞排5公斤」。

▲高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口辣椒粉檢出蘇丹鴻，流向曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

八方雲集發布聲明回應，強調未採購此次新聞稿中之違規辣椒粉原料。使用之辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常之辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有三種不同規格之辣椒粉，本公司使用之規格為特製「粗辣椒粉」，與檢驗異常之「細辣椒粉」為不同品項。為慎重起見已全面停用此廠商之辣椒粉原料。

▲八方雲集3/4聲明。（圖／翻攝自官網）

高雄市衛生局對此聲明則表示，經清查「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」進口辣椒粉產品流向八方雲集餐飲集團的輸入許可證號，辣椒粉品項「各批」結果共3份進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0123507、IFT12AI0118403、IFT12AI0138401)，合計5個批號(有效日期1150618、1150622、1150614、1150809、1150914)，總重6264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格的品項。

衛生局指出，再經核對「津棧國際貿易有限公司」所提供問題辣椒粉下游流向資料，八方雲集確實羅列該公司下游名單之一；刻正督請食品業者下架回收，全案已由檢調偵辦中。