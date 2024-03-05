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消防有愛熱血相挺　攜手台電屏東營業處捐血做公益

▲台電屏東區處響應捐血 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處響應捐血 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期全臺血液庫存量短缺，台電屏東區營業處及屏東縣政府消防局一起響應「捐血一袋、救人一命」，今(5)日於台電屏東區處營業廳外停車場一同挽起衣袖展開捐血行動，大家響應熱烈，預計150人次，募得血量達210袋。

台電屏東區處饒處長祐禎表示捐血一袋，救人一命，除了可以幫助別人，也能降低自己罹患心血管疾病的風險，因為捐血可降低血液黏稠性，減少血栓、梗塞、中風形成，還能降低體內鐵質沉積，讓肝臟保持健康；捐血站也會幫你做其他檢驗，讓你追蹤肝功能指數，一舉多得，救人也救己。

▲台電屏東區處響應捐血 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動現場非常熱烈，台電及消防局員工、當地民眾踴躍參加這次捐血活動，活動中最年輕有19歲到最年長的也有65歲；其中一位台電資深捐血者邱澄全表示，由於自己熱愛且固定捐血，目前捐血次數已達160次，一聽到血荒，也會迫不及待跑去捐血，不僅可以改善體質，讓身體更加健康，重點可以幫助別人，利人又利己，希望透過這次活動，喚起民眾對捐血的熱愛，舉手之勞讓愛永續。

屏東縣政府消防局局長李彬正表示，捐血不僅可以做公益，更是身體力行愛心的展現；另清明掃墓應注意「四不二記得」：「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，以保障人民生命財產安全。

▲台電屏東區處響應捐血 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在捐血活動之餘，現場還設置台灣電力APP及消防宣導，只要下載APP並綁定電號就能帶走好禮，認證電號就能隨時查詢住家用電資訊，並藉此促進用戶自主優化用電行為，以節省電費支出；消防局也提醒名眾，清明掃墓時應自備小水桶或是水袋，以備不時之需；如有焚燒金紙雜草時，離開前應澆熄餘燼並確認灰燼、菸蒂、香腳徹底熄滅後才離開。

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