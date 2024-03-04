　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

▲全台血庫告急，台鹽公司將於3月9日在中山捐血車(台南公園)舉辦2024年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全台血庫告急，台鹽公司將於3月9日在中山捐血車(台南公園)舉辦2024年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台血庫告急，台鹽公司將於3月9日在中山捐血車(台南公園)舉辦2024年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，總經理陳世輝、副總李杰翰帶領「台鹽志工隊」及帕奧桌球國手程銘志積極響應，號召員工、各界人士挽袖捐熱血幫助醫療。

據捐血中心表示，受到春節連假、放寒假及低溫影響民眾出門意願，近期血液庫存量不足，台鹽公司遂與開基玉皇宮共同舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，呼籲民眾以實際行動「捐血一袋，救人一命」，成為他人生命的及時雨，一同守護台灣的醫療。

為感謝民眾踴躍捐熱血，台鹽公司特別提供環保洗沐禮盒、實體門市及台塩線上購優惠兌換券，並由開基玉皇宮熱情贊助四色養生平安壽麵等豐富禮品回饋捐血者。另外，捐血500cc者再加碼送台灣鹽山二合一咖啡。昨日台鹽公司總經理陳世輝率領台鹽志工隊響應捐血，台鹽公司長期贊助的帕奧桌球國手程銘志也出席力挺捐血活動，一起支持愛心公益。

台鹽公司長期投入社會公益，每年除了辦理淨灘活動外，也與開基玉皇宮攜手辦理捐血活動回饋鄉里，為落實環境永續理念，本次捐血禮品環保洗沐禮盒則採用環保包裝，洗沐產品瓶器使用100%再生塑料製成，展現永續再生、環境友善作為，為地球環保盡一份心力。

ET快訊
力積電赴印度蓋晶圓廠　黃崇仁爆料：蔡總統叫我去
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中嘉寬頻媒體識讀宣導　小心防範AI變臉詐騙

全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

侵占相機欲變賣露餡遭逮　南警獲報通知失主領回　

勞動部跨域津貼　 助攻二度就業的她重返職場

竹市校園智慧通App增繳費新功能　三校試行

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

民宅起火住警器發揮成效避火劫　南消籲民眾自行加裝

傷心人妻諮詢fb「晨光老師」付10萬學費　行員一聽不對勁

「免費停車」走入歷史！　南投首階段500車格20元／時採智慧收費

企業英雄召集中！新北企業精典獎報名至4／10

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

中嘉寬頻媒體識讀宣導　小心防範AI變臉詐騙

全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

侵占相機欲變賣露餡遭逮　南警獲報通知失主領回　

勞動部跨域津貼　 助攻二度就業的她重返職場

竹市校園智慧通App增繳費新功能　三校試行

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

民宅起火住警器發揮成效避火劫　南消籲民眾自行加裝

傷心人妻諮詢fb「晨光老師」付10萬學費　行員一聽不對勁

「免費停車」走入歷史！　南投首階段500車格20元／時採智慧收費

企業英雄召集中！新北企業精典獎報名至4／10

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

邊荷律、李丹妃加入兄弟啦啦隊　峮峮第一時間追蹤限動轉發

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

銀行員急阻傷心人妻繳10萬「學費」

南投免費停車結束！改制20元／時

民宅起火住警器發揮成效避火劫

知名紀錄片導演吳軍投入中15選區議員補選　提爭取原民社宅

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

新北企業精典獎報名至4／10

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

侵占相機欲變賣露餡遭逮南警通知失主領回　

勞動部跨域津貼 助攻二度就業重返職場

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

全台血庫告急台鹽公司號召捐血救人

台南覺行弘法協會成立弘揚佛法救濟弱勢

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

林口3處賞櫻秘境景點　小熊公園櫻花盛開7成

更多熱門

相關新聞

大大攜手讓愛匯流　侯友宜邀市民挽袖捐血

大大攜手讓愛匯流　侯友宜邀市民挽袖捐血

新北市長侯友宜1日出席由大大數位基金會舉辦的「大大攜手讓愛匯流」捐血家年華活動，代表受贈高頂復康巴士1輛，並致上感謝牌及復康巴士水晶模型車，感謝大大數位基金會對社會公益的貢獻，呼籲市民朋友踴躍捐血助人，共襄盛舉這場愛心活動。

警廣70歲生日舉辦捐血活動　

警廣70歲生日舉辦捐血活動　

高中生跳軌救人　鐵道學會批台鐵：第一時間竟狀況外

高中生跳軌救人　鐵道學會批台鐵：第一時間竟狀況外

高中生跳軌救人「學校要記功」　台鐵喊「不鼓勵」：應先通知站務員

高中生跳軌救人「學校要記功」　台鐵喊「不鼓勵」：應先通知站務員

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

跳軌救人18歲男身分曝　學校記功

關鍵字：

全台血庫告急台鹽捐血救人

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面