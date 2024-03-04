全台血庫告急　台鹽公司號召捐血救人

▲全台血庫告急，台鹽公司將於3月9日在中山捐血車(台南公園)舉辦2024年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台血庫告急，台鹽公司將於3月9日在中山捐血車(台南公園)舉辦2024年「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，總經理陳世輝、副總李杰翰帶領「台鹽志工隊」及帕奧桌球國手程銘志積極響應，號召員工、各界人士挽袖捐熱血幫助醫療。

據捐血中心表示，受到春節連假、放寒假及低溫影響民眾出門意願，近期血液庫存量不足，台鹽公司遂與開基玉皇宮共同舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血公益活動，呼籲民眾以實際行動「捐血一袋，救人一命」，成為他人生命的及時雨，一同守護台灣的醫療。

為感謝民眾踴躍捐熱血，台鹽公司特別提供環保洗沐禮盒、實體門市及台塩線上購優惠兌換券，並由開基玉皇宮熱情贊助四色養生平安壽麵等豐富禮品回饋捐血者。另外，捐血500cc者再加碼送台灣鹽山二合一咖啡。昨日台鹽公司總經理陳世輝率領台鹽志工隊響應捐血，台鹽公司長期贊助的帕奧桌球國手程銘志也出席力挺捐血活動，一起支持愛心公益。

台鹽公司長期投入社會公益，每年除了辦理淨灘活動外，也與開基玉皇宮攜手辦理捐血活動回饋鄉里，為落實環境永續理念，本次捐血禮品環保洗沐禮盒則採用環保包裝，洗沐產品瓶器使用100%再生塑料製成，展現永續再生、環境友善作為，為地球環保盡一份心力。