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警廣70歲生日舉辦捐血活動　多項精美小物讓捐血人帶回家

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲警廣70歲生日，今上午舉辦「空中傳愛‧挽袖捐血」捐血活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

內政部警政署警察廣播電台熱心公益，連續舉辦捐血活動10年，今（1）日適逢警廣70歲生日，上午9時於外交部中部辦事處禮堂前再次舉行「空中傳愛‧挽袖捐血」捐血活動。台中捐血中心組長趙榮秋表示，現在是趨於高齡化的社會，捐血人的年齡漸漸變高，希望年輕人踴躍加入捐血行列，讓新血源源不絕。

警察廣播電台於1954年成立開播，今年邁入第70年，為迎接「古稀之年」生日，警廣台中分台今天上午特舉辦「空中傳愛‧挽袖捐血」捐血活動，許多企業也熱心響應贊助，提供飲品、衛生紙、多肉植物、小點心、環保袋、洗碗精、手電筒等多項小禮物，讓捐血民眾帶回家。

記者到場觀察，從活動開始後陸續湧入捐血民眾，2輛捐血車內均有民眾提供熱血，禮堂內也坐滿排隊民眾在耐心等待。據查，警廣捐血活動每天約有300多人踴躍參與。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼現場2輛捐血車內均有民眾提供熱血，禮堂內也坐滿排隊民眾在耐心等待。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

台中捐血中心業務組長趙榮秋表示，早上查各類血型庫存8.9天，算是不錯穩定的狀況，只有AB型比較低一點、維持在7天，都算是安全庫存量，以台中捐血中心來講，農曆年後庫存比較低一點，感謝這段期間很多社團共同響應捐血，讓血液庫存維持還不錯，希望大家都能養成定期間捐血的習慣。

趙榮秋說，以台中捐血中心來講，一天要募集1800袋的血，來供應中部地區、台中、彰化、雲林、南投4地、600多家醫院，且目前是高齡化的社會，捐血人的年齡有點慢慢變高，希望年輕人來加入捐血行列。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲趙榮秋說，目前是高齡化的社會，捐血人的年齡有點慢慢變高，希望年輕人來加入捐血行列。（圖／記者白珈陽攝）

警廣台中分台長劉莉菁說，警廣從2011年起舉辦捐血活動，至今已第10年，每年都會舉辦2到3場，參與捐血人數已上萬人。今天串聯全台的警廣舉辦捐血活動，盼民眾捐出熱血，每一袋血都很珍貴，透過捐血做公益，也感謝相關企業的贊助。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲警廣台中分台長劉莉菁說，警廣從2011年起舉辦捐血活動，至今已第10年，參與捐血人數已上萬人。（圖／記者白珈陽攝）

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