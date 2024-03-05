傳賴清德對新內閣名單下封口令　綠黨團沒聽說：積極延攬跨黨派人才

▲準總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

520新舊總統即將交接，有媒體報導稱，準總統賴清德已經對新內閣名單下封口令，被徵詢者若透露消息就可能「見光死」。對此，民進黨立院黨團今（5日）回應，沒聽說有封口令這件事，尊重未來總統人事任命權，賴清德一定是積極延攬跨黨派、適格適任人才。

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，有媒體詢問賴清德對內閣名單下封口令一事，對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，沒有聽說人事佈局有封口令這件事，尊重未來總統人事任命權。

吳思瑤強調，媒體當然高度關切、社會也好奇，賴清德一定是積極延攬跨黨派、適格適任人才，籌組未來最強大、有政策高度的人事佈局，態度都是予以尊重。至於傳出交通部長王國材、勞動部長許銘春因表現不佳不留任？吳回應，對於個別官員是否留任非我們能評論。

而對於國安局已婚的特勤中心少將謝靜華，在大街上醉吻國防部已婚高階軍官醜聞，民進黨立委鍾佳濱回應，媒體披露後首先啟動調查的就是國安局，涉及兩部分，第一、國安局工作以外的行為受到高度規管，第二、有女性關係人，所以要了解國安局人員有無性騷擾或強迫情事 ，整個調查是基於此啟動的。

鍾佳濱說明，調查過程中，後來了解女方當事人是國防部任職軍官，國防部應該也要就這部分進行調查，但兩個案子是獨立的。

鍾佳濱強調，要先釐清國安局少將在外言行，除違反軍紀軍規外，有無違法事項，至於國防部跟國安局跟各自規管的要求，就尊重他們調查結果，國安局已經表達記兩大過、列為優先汰除對象，這是非常嚴厲處分。