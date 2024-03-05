少將街邊強吻！馬尾妹竟是「女艦長」　徐巧芯怒批國安局很好騙

▲國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的特勤中心已婚少將謝靜華，日前被拍到酒後當街強吻馬尾女子畫面，本月初遭記兩大過列優先汰除名單，如今遭強吻馬尾女子身分曝光，根本不是民間友人，而是一名已婚職業軍人，更是海軍第一位女艦長，甚至尤女遭約談時還以假名出具聲明書。藍委徐巧芯今（5）日受訪批，自己當初看到那女生就覺得很像國安單位的打扮，也有提醒過國安局，「國安局的調查能力實在不該如此差勁，被調查對象騙到牽著鼻子走！」

據報導指出，遭謝靜華當街強吻的尤鐿濂，真實身分是任職國防部的上校幕僚尤鐿濂，更是海軍第一位女艦長，曾擔任首任中平艦艦長，相當受到上級賞識。不過國安局針對謝靜華當街強吻女子事件，也試圖徵詢約談遭吻女子時，尤鐿濂卻隱瞞自身身分且拒絕訪談。

徐巧芯上午對此表示，國安局處理的很差勁，謝靜華已有包括私菸案的不良事件，卻都沒有受到處分，跟賴清德的關係更備受質疑，否則怎會順風順水，大庭廣眾下跟女性拉扯。

徐巧芯曝，自己第一時間就有要求國安局說明，國安局回覆該名女性不是國安局的人，說該女性是在民間企業，也無業務往來，直到昨天下午才又報告，謝靜華被汰除，事發後居然又說謊，今天才要送報告過來，「所以說，如果沒有媒體調查出該女身分，謝靜華就要隻手遮天嗎？」

徐巧芯質疑，國安單位對於一件事鬧那麼大，對於自己人的調查可以如此不清不楚，是不是不夠縝密？那麼容易就被騙！「我當初看到就覺得那女生很像國安單位的打扮，我有提醒過國安局，但他們回我她是民間企業」，一個月後才真相大白，以國安局的調查能力實在不該如此差勁，被調查對象牽著鼻子走。

是否覺得軍紀渙散？徐巧芯說，要看背後是否有更大咖在挺，一再讓謝靜華在社會上橫著走，曾在金門也跟女性在路上拉拉扯扯，作為國安局人員，他有很多業務往來跟接觸，跟民間辦活動時會認識對方窗口，晚上也有聚餐機會，利用喝酒跟女性拉扯，讓外界看到軍人黃湯下肚後就有這種行為，十分脫序。

最後，徐巧芯強調，國安局被兩個人牽著鼻子走，會讓大家很擔心國安局調查能力僅如此，那其他大事呢？過程只是騙一句兩句居然就糊弄過去，實在很誇張。

