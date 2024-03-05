許銘春稱印度移工「膚色相近」　綠委認不妥：官員應更有敏感度

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣將引進印度勞工，雙方於2月中洽簽MOU，勞動部長許銘春日前受訪時提到，印度勞工膚色、飲食習慣等都跟台灣比較接近，挨轟失言。民進黨立委洪申翰今（5日）也批評，這樣的發言非常不妥，移工的引進一直都是管理跟配套問題，希望官員未來更有敏感度，否則延伸不必要的爭議，並非大家樂見。

對於許銘春「驚句」，勞動部昨澄清，許銘春在訪談中所提及「膚色相近」等語，絕無任何歧視之意，或因受訪用語不夠精準，造成外界誤解而有所批評，將切實檢討改進，也表達誠摯歉意。

洪申翰表示，看到許銘春這樣的發言，非常不妥，印度移工引進的問題當然跟所謂膚色、飲食習慣、宗教無關，移工的引進一直都是管理跟配套問題，移工進來後，要如何做好配套讓移工跟台灣社會有更好融合，這是管理的問題。

洪申翰指出，許銘春也有針對這樣的說法澄清致歉，希望官員未來更有敏感度，否則延伸不必要的爭議，並非大家樂見。

民進黨立委吳思瑤則表示，不希望因為部長個人應該檢討的說法模糊焦點，整個政策方向正確，也希望國人能夠支持，台灣面臨高齡化、少子化，產業人力跟社福人力都需要補強。

吳思瑤說明，增加人力來源國，讓台灣在國際搶人力時不落人後，基於國家競爭力提升，希望國人持續理解跟支持，單一發言不當跟需要檢討部分，許銘春也表達她的歉意。