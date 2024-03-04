▲流感疫苗接種對象擴大，桃園呼籲市民踴躍接種。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部公布流感疫苗自3月5日起擴大接種對象，開放112年10月1日至今尚未接種過疫苗之年齡滿6個月以上民眾接種疫苗，疫苗用罄為止。桃園市衛生局4日表示，疫苗數量有限，符合接種資格的民眾可前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，儘早接種提升流感防護力，避免因感染流感併發重症。

衛生局說明，依疾管署監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體仍持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，與疫苗株相吻合，且疫苗接種後到產生抗體的時間須2 至3 週產生保護力，呼籲民眾儘早接種，尤其112 年10 月以後尚未接種疫苗的65歲以上長者及6個月至6歲幼兒，儘早完成疫苗接種以提升疾病防護力。

衛生局說明，另新冠變異病毒株JN.1也已成為世界各國主流變異株，研究顯示莫德納XBB.1.5疫苗對於目前新冠流行株及新興變異株都有預防的效果，提醒民眾儘速接種莫德納XBB.1.5疫苗，加強對新冠肺炎之保護力。

衛生局提醒前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，接種COVID-19疫苗時請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往相關疫苗接種史，以利醫生評估。

接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，同時維持良好衛生習慣，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。