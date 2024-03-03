　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／海底撈也中鏢！「血旺調味料」驗出蘇丹紅　16分店急下架

▲桃園持續追查檢出蘇丹色素紅辣椒粉流向

▲桃園持續追查檢出蘇丹色素紅辣椒粉流向。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局3日表示，該局持續追查檢出蘇丹色素紅辣椒粉流向，3月1、2日接獲高雄、台南及南投市縣衛生局通知，進口商位於高雄的津棧國際貿易、佳廣國際貿易、海順國際食品等3家共計10批號，以及保欣公司新增3批號辣椒粉檢出蘇丹色素三號，違規產品流入桃園市6家業者，衛生局立即通知下架及追查流向並封存違規產品。

衛生局說明，高雄衛生局通知海順國際食品公司進口之辣椒粉(效期：2025.08.05)經檢出蘇丹色素8ppb，桃園市轄楊梅區美食家食材公司倉儲，入庫牛王牌辣椒粉（細）（高山三櫻椒）總計640包（300g/包），現存217包接獲海順公司下架收回通知後，立即完成退貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另津棧國際貿易進口紅辣椒粉經檢出蘇丹色素6ppb製成海底撈香麻辣粗粉(效期：2025.02.09)計3200包（1kg/包），入庫楊梅區海底撈國際食品公司倉儲，經現場稽查業者表示產品即為「血旺調味料」出貨至全台16家分店，業者已接獲下架通知除已退貨734公斤，目前各分店陸續回收中並已下架145.846公斤。

▲桃園持續追查檢出蘇丹色素紅辣椒粉流向

台南衛生局通知久芳生物科技公司購買保欣企業的小米椒粉5000公斤（效期：2026.11.23）檢出蘇丹色素三號4ppb，經查原料製成雞心椒粉(效期：2025.12.21及2026.01.29)2批產品，販售至本市下游廠商3家，豆之家食品科技進貨15公斤(效期：2025.12.21)，本局前往稽查，該原料尚未使用已予以全數封存，另佳豐食品廠進貨20公斤，查核時見現存17.7公斤，另2.3公斤經製造之食品尚未出貨，衛生局一併封存，象牙企業有限公司進貨40公斤，將持續追蹤業者下架回收。

南投縣衛生局至拇指料王企業抽驗保欣企業股份有限公司紅辣椒粉A（效期：2026.10.22）檢出蘇丹紅色素6ppb，販售至本市2家製造廠，1家為象牙企業有限公司進貨25公斤，均未使用並已完成退貨，另1家為優雅食公司進貨100公斤，取樣檢驗外尚未使用並已接獲廠商下架通知，產品放置退貨倉中，衛生局現場予以封存99.6公斤待退回製造廠。

ET快訊
快訊／禾聯碩董座蔡金土過世
歐陽娣娣哽咽：爸媽姊姊一開始不支持！網驚「台灣腔沒了」
快訊／女陽明山泡溫泉　突昏厥死亡
快訊／林立開局二壘打留殘壘　樂天0比0巨人
Tiny「2部日本AV」恐泡湯！發聲吐委屈　最新動向曝
小姊妹昏迷11天　縣長王惠美探視輕喊：快起來、睡太久了喔
快訊／馬來西亞將重啟MH370搜索行動
葉子楣男友心臟病發驟逝　「遺囑沒有她」錢全給前妻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機南跑道封閉維修　部份航班延誤或改降北高

老婆性冷感「還不准他DIY」！他曝婚後惡夢　1原因不離婚

獨／5580萬顆過期進口蛋還沒銷毀　農業部：4月底前完成

快訊／海底撈也中鏢！「血旺調味料」驗出蘇丹紅　16分店急下架

學測選填法律系　專家學者揭選才關鍵：跨域學習「具同情心」

一票人去日本睡覺！他傻「12點才起床」　網狂點頭：舒服優先

17歲女友交過7任男友　約他看U2「突亂摸喊想要」！他嚇傻喊停

數鈔票了！4星座30歲後「最快存第一桶金」　會越來越有錢

「拿掉小孩」不然會死！孕婦崩潰求助台大醫　結局大逆轉

老師規定「小一只能用鉛筆」　媽戰翻：誰來削筆？家長全看傻

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

周星馳新片來台海選「謝依霖也報名」　星爺親挑..漂亮.會運動.無經驗可！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

桃機南跑道封閉維修　部份航班延誤或改降北高

老婆性冷感「還不准他DIY」！他曝婚後惡夢　1原因不離婚

獨／5580萬顆過期進口蛋還沒銷毀　農業部：4月底前完成

快訊／海底撈也中鏢！「血旺調味料」驗出蘇丹紅　16分店急下架

學測選填法律系　專家學者揭選才關鍵：跨域學習「具同情心」

一票人去日本睡覺！他傻「12點才起床」　網狂點頭：舒服優先

17歲女友交過7任男友　約他看U2「突亂摸喊想要」！他嚇傻喊停

數鈔票了！4星座30歲後「最快存第一桶金」　會越來越有錢

「拿掉小孩」不然會死！孕婦崩潰求助台大醫　結局大逆轉

老師規定「小一只能用鉛筆」　媽戰翻：誰來削筆？家長全看傻

要回中國了！福寶最後亮相日　南韓粉絲凌晨3點排隊爆人潮

《大學生》逸祥出賣媽媽！超奇耙「吹風機用法」網瘋傳

碰撞非撞船！海巡署堅持用「事故」　不接受撞船專案報告

產品謝金燕曾代言！　禾聯碩董座蔡金土過世

就近情蒐巨人隊好手　陳瑞昌觀察練球細膩度

王偉忠曝小S近況「她有說家裡的事」　出席舞台劇終場哭喊：嫁女兒划不來！

雲豹「金牌狀元」林信寬賽前熱身竟離奇大扭　雲豹主帥：很倒霉

橘貓好奇研究跑步機「墊腳走幾步」　直接躺著被送到地上

快訊／陽明山泡溫泉出意外　婦湯屋內突昏厥身亡

所內值勤遭撞死！基隆殉職警蘇昱鴻3月12日告別式

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

今回暖明飆35℃　下波「全台有雨」濕冷剩10度

400元逛吃夜市　陸網紅認了：不夠花

台南燈會哆啦A夢遭狂酸！釣出黃偉哲揭真相

好市多「超狂薪資福利」曝　宮鬥激烈

一輩子好朋友！「4星座組合」能同甘共苦　挺你到最後

為什麼台灣一大堆普信男？　網曝5大特徵

苦苓籲取消交通檢舉制！嘆全民變抓耙仔

《台灣天使》AV下架！片商刪「女優田井虹」官網頁面

更多熱門

相關新聞

保欣公司早知辣椒粉有問題！衛生局重罰200萬

保欣公司早知辣椒粉有問題！衛生局重罰200萬

保欣公司從中國大陸進口紅辣椒粉，檢出蘇丹紅色素，但都已流入市面，至今仍還有下游業者和食品使用到問題辣椒粉，影響持續擴大。對此，新北市衛生局今表示，配合檢調搜索保欣公司發現，該公司把進口紅辣椒粉供應下游後，有收到業者反應檢出蘇丹色素，但保欣公司竟沒主動通報和啟動回收，將重罰200萬元。

追問題辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

追問題辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

「香辣豬肉乾」含蘇丹色素提醒市民勿食用！

「香辣豬肉乾」含蘇丹色素提醒市民勿食用！

蝦味先香辣口味含蘇丹色素民眾注意勿食

蝦味先香辣口味含蘇丹色素民眾注意勿食

桃園衛生局抽驗「蘇丹紅」　4產品不合格全面下架

桃園衛生局抽驗「蘇丹紅」　4產品不合格全面下架

關鍵字：

桃園衛生局蘇丹色素紅辣椒粉流向　

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

家寧Andy突公開婚紗照！「他唱情歌眼裡全是愛」

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面