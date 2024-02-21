桃園衛生局抽驗「蘇丹紅」　4產品不合格！全面預防性下架

記者沈繼昌／桃園報導

針對蝦味先等食品含有食安疑慮毒化物「蘇丹紅」，桃園市衛生局於農曆春節前至保欣公司之龜山倉儲與轄區販售處主動抽驗紅辣椒粉產品10件，檢驗結果昨（20）日出爐，衛生局指出，其中有4件檢出「蘇丹色素三號」，分別為新北市進口商保欣公司、台北濟生公司各2件，衛生局隨即會同市府環保局、農業局、經發局、法務局消保官與衛生福利部食品藥物管理署、新北市衛生局啟動聯合稽查，並全面預防性下架相關商品。

▲桃園市衛生局會同消保官、農業局、環保局與法務局等單位，昨天到龜山倉儲與桃園市區大賣場抽驗紅辣椒粉產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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衛生局表示，這次檢出「蘇丹色素三號」4件不合格產品，其中2件為保欣公司桃園倉儲抽驗不同批之紅辣椒粉原料（有效日期：2026.10.29；2027.01.07），均為9ppb；另2件為濟生公司生產之飛馬牌細粉紅辣椒（300g，有效日期：2026.01.11）檢出7ppb及35g，（有效日期：2025.11.01）檢出14 ppb，分別於全國食材廣場大有店、家樂福內壢店抽驗，已通知業者緊急下架回收不得販售。

衛生局指出，經追查業者登錄於食藥署之食品追溯追蹤管理系統發現，保欣公司申報紅辣椒粉原料製造廠均為中國河南省三禾藥業公司，與雲林縣衛生局日前檢出濟生細粉紅辣椒來源相同，但屬不同批號，故啟動相關商品全面預防性下架。

▲桃園市衛生局昨天會同消保官、農業局、環保局等單位昨天到倉儲與賣場抽驗紅辣椒粉產品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，昨（20）日接獲不合格檢驗報告立即啟動食安聯合稽查，立即前往保欣公司龜山倉庫查核，封存檢驗不合格紅辣椒粉原料及不同批號辣椒粉總計26,426.8kg，現場另發現同中國製造廠且顏色鮮紅之紅辣椒片、紅辣椒碎，為保障民眾食品安全，針對疑慮產品予以預防性封存9,030kg，並抽驗5件，現場預防性封存待檢驗結果合格才可販售。

衛生局補充，因「蘇丹色素三號」為具食安疑慮毒化物，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」之規定，全案已移請產品所轄衛生局後續處辦。

衛生局提醒，食品業者應依據本市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣，並通知相關廠商進行自主預防性下架，於24小時內通報衛生局。違反者將依食安法第7條規定與同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。食品製造業者採購原物料時，務必向合格、商譽佳之供應商選購，確認選購產品品質與食材安全性，務必遵守法規且正確使用食品添加物。消費者若購買違規產品可持發票及產品向原購買商提出退換貨，如因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，可向衛生局或消費者服務中心提出申訴。