公費流感疫苗全民開打！3月新制懶人包　酒駕2次吊照重考變嚴格

▲多家醫院因為升格而調整門急診費用。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

生活中心／綜合報導

邁入3月，有多項與民眾權益相關的新制上路，包括酒駕2次就吊銷駕照、重新考照規定變嚴格，還有公費流感疫苗將於3/5開放全民接種；另外，部分醫院升格醫學中心後，急、門診價格也調漲。《ETtoday新聞雲》整理以下懶人包，供讀者參考。

醫院升格醫學中心 門診、急診費用調漲

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衛福部最新醫院評鑑結果，總計9家醫院等級異動，新增3家醫學中心、4家升區域醫院，1家則是準醫學中心。北醫附醫是準醫學中心，台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院變成醫學中心，亞大附屬醫院、新北土城醫院、義大癌治療醫院、台大癌醫中心分院從地區醫院升為區域醫院。在升級後，門診和急診費用也跟著調升。

※雙和醫院

門診費用從350元漲到570元、急診從700元漲到1050元。

※台北慈濟醫院

門診從390元漲到570元、急診從620元漲到970元。

※台大新竹分院

門診從390元漲到520元、急診從700元漲到1000元。

※北醫

門診420元、急診700元。

※台大癌醫

門診費用從180元漲到340元、急診400元漲到650元。

※土城醫院

門診從230元漲到390元、急診450元漲到700元。

※亞大附醫

門診180元漲到340元、急診400元漲到650元。

※義大癌醫

門診230元漲到390元、急診450元漲到700元。

►看病變貴了！明起「8家醫院」升級 急診最多漲350元



▲公費流感疫苗3/5起開放全民開打。（示意圖／記者洪巧藍攝）



公費流感疫苗3/5開放全民接種 7萬劑打完為止

原本流感疫苗公費對象為65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群，不過因應春節後流感疫苗打氣下降但疫情上升，疾管署宣布，公費流感疫苗3月5日起擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種。

疾管署說明，公費流感疫苗目前僅剩餘約7萬餘劑，將按縣市需求調整，調撥部分疫苗至目前剩餘量較少的12縣市，以因應3月5日起擴大接種所需。因疫苗數量有限，建議有意願接種的民眾可先透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。



「三班護病比」新制 小夜班、大夜班發獎勵金

為留任醫院護理人力，建立合理三班護病比，衛福部拍板各層級醫院三班護病比標準，並同步啟動新台幣40億經費投資三班輪值夜班護理人員直接獎勵，3月1日正式上路。

三班護病比標準

醫學中心：白班1:6、小夜1:9、大夜1:11

區域醫院：白班1:7、小夜1:11、大夜1:13

地區醫院：白班1:10、小夜1:13、大夜1:15

※小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1000元。

▲衛福部公布2024年三班護病比標準。（圖／衛福部提供）



婦女再就業 符合資格者最高可領6萬元

勞動部推出「婦女再就業計畫」，適用對象為因家庭因素退出勞動市場180日以上之婦女。

獎勵項目及標準：

※自主訓練獎勵

鼓勵婦女規劃自主訓練以精進原有職能，訓練完成並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內經推介就業或自行就業者，再發給1萬元，最高發給3萬元。

※再就業獎勵

鼓勵重返職場並穩定就業，婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主90日，發給3萬元；部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資二分之一以上者，發給1萬5千元。

自主訓練獎勵113年度上半年受理期間自3月1日起至5月31日，有興趣的婦女可以把握時間盡快提出申請。申請窗口可至勞動部勞動力發展署各分署查詢。

▲▼婦女再就業獎勵。（圖／勞動部提供）



酒駕2次吊銷駕照 重新考照規定變嚴格

交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，希望有效防制酒後駕車行為，擴大應接受酒癮治療資格條件對象。3月1日起，酒駕累犯定義從3次以上下修為2次以上，即可吊銷駕照；重考駕照須於前1年完成酒駕教育訓練才可報考。

►杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照 3月起重考照前要酒癮治療1年

▲酒駕累計2次將吊銷駕照。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）



機捷A10山鼻站增開北向加班車

因應學校開學季，通勤旅客需求增加，桃園機場捷運線3月1日起再增開北上加班車，A10山鼻站往台北方向的晨峰時段班距平均每5分鐘一班。增開的晨峰加班車，將於平日上午7點7分自A10山鼻站發車，預計上午7點45分抵達A1台北車站，每站皆停。

桃園大眾捷運公司表示，加班車投入營運後，讓上班日的06:58至07:58短短一小時內，從A10山鼻站到A1台北車站的北上路線，將有4班直達車、8班普通車投入營運。

▲機捷A10山鼻站增開北向加班車。（圖／取自桃園捷運官網）



北市取締「燃油車占用電動車充電格」 最高罰1200元

北市停車管理工程處表示，為管理電動汽車充電專用停車位，減少燃油車占用情形，自3月1日起燃油車輛違規占用將依停車場法第32條及第40-1條規定處600元以上1200元以下罰鍰。

依「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」規定，電動汽車充電專用停車位於格位標線內劃設綠色內框線，並設有電動汽車充電專用停車位標示牌面，充電專用格位僅供電動汽車充電使用，充電使用時間限制依地方主管機關公告，燃油車輛不得占用。



宜蘭羅東新增1處路口科技執法

宜蘭縣警察局表示，考量羅東鎮南昌街、清潭路路口屬易肇事熱點，且鄰近羅東博愛及聖母2家醫院、開元果菜批發市場及羅東國小，車流量龐大，往來行人眾多，常有違規停車及行人與車輛爭道情況產生，導致交通壅塞及影響救護車通行，為有效遏止違規行為、改善週邊交通秩序，爰建置路口科技執法設備，並將於3月1日起正式啟用執法，取締項目包含「闖紅燈」、「違規停車」及「車輛未停讓行人」等違規行為。

基隆市國中小營養午餐加碼補助

基隆市政府表示，因應物價波動，提升營養午餐品質，國中小營養午餐3月1日起加碼補助，每人每餐增加10元。有自設廚房的學校，每餐從60元增加到70元；採用團膳的學校，餐費則是從70元增加至80元。

台中市新增18路段路邊停車收費

台中市政府表示，3月1日上午8時以後，北屯區松竹五路、軍福十九路、敦富路、南興路、永和巷、昌平路2段4巷、平德路，太平區環太東路、祥順路、育德路、育仁路182巷，西區四維街，烏日區光日路，東區建德街，北區原子街、柳陽西街，以及霧峰區中正路675巷、育群路等18條路段，路邊公有停車格將實施收費。

▲台中市新增18路段路邊停車收費。（圖／台中市政府提供）