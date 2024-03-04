藍綠執政都曾改專報名　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

▲海委會主委管碧玲今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4）邀請海委會主委管碧玲進行專題報告，但藍營不滿管擅改「金門撞船案」名稱，要求道歉，會中為程序僵持超過20分鐘。實際上，委員會排案是召委職權，但過去無論藍綠執政，都曾發生行政部門改名稱的案例，如馬政府執政時，曾將「選務瑕疵」改為「選務違常」，「核四廠19個『地雷』」改為「核四安全相關議題專案報告」。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。然而，管碧玲日前透過臉書表示，該名詞定位違背事實，因此，海委會將提出「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」專案報告，引發藍營不滿怒斥藐視國會，無黨籍召委高金素梅今也重申專報名稱維持「金門撞船案」。

不過，過去無論是國民黨或民進黨執政期間，都曾發生行政部門更改專報名稱的案例。例如2012年時任內政委員會召委姚文智排定「2012年總統及立法委員選舉違紀及選務瑕疵事件處理情形」專報，後續行政部門改為「第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉違規及選務違常事件處理情形」專題報告，刪除「瑕疵」兩字。

2012年時任內政委員會召委紀國棟排定「針對當前社會治安日趨惡化，毒品氾濫、酒駕肇事及槍枝、走私、性侵等嚴重犯罪問題，所應採之維護與防治措施」議程，邀請行政部門備詢，而內政部提出的專報名稱為「『國內槍毒犯罪、性侵害犯罪及酒駕肇事』等治安問題之因應作為」，刪除治安惡化、毒品氾濫的文字。

2013年時任經濟委員會召委蘇震清排定「核四廠十九個『地雷』後續檢討處理情形、102年度第四度追加預算修正投資總額之情事、核四廠百分百安全還要花多少？建多久？」專案報告議程，時任原能會主委蔡春鴻則提出「核四安全相關議題專案報告」，並未列出「地雷」、「百分百安全還要花多久」等文字。

2015年時任社會福利及衛生環境委員會召委趙天麟排定專報，邀請行政部門報告「日本核災五縣市產品換標入境事件，凸顯食品邊境把關漏洞⋯⋯近期多起重大食安事件（潤餅皮、海帶）提出後續清查進度」，而後衛福部提出「針對日本核災5縣食品管制立場及政策方向與近期重大食品安全事件之稽查及後續處辦情形」專案報告，刪除「漏洞」等字眼。

針對專報名稱引發討論一事，一名立法院資深助理表示，當年李鴻源擔任內政部長時，也修改過專案報告的題目，當時同屬內政委員會的高金素梅一個字都沒吭，「這雙標也太明顯」。他直言，今天海委會只是將題目調整得較為中性，卻讓高金素梅氣得直跳腳？究竟為什麼李鴻源可以，管碧玲就是「藐視國會」？