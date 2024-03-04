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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

▲▼賴清德 游錫堃 柯建銘出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德請託「恩師」陳志鴻擔任健康台灣推動聯盟召集人。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德選舉期間提出「健康台灣」國政願景，民進黨（4）日宣布，「健康台灣」分區論壇將自3月23日高雄、3月24日花蓮起跑，賴清德特別邀請成大醫院前院長陳志鴻擔任召集人，分區論壇將邀請各醫界、專業學會、醫事團體包含護理、藥師、醫檢、牙醫、營養、心理師等各種專業團體意見領袖共同討論，集思廣益。

民進黨今天說明，賴清德觀察到，台灣醫療的進步，已經讓台灣人的平均壽命延長為80歲，但是高齡者臥床、需仰賴他人照顧的「不健康餘命」也高達8年，這代表，台灣人的平均壽命中，有10％的時間是不健康的，因此在競選期間，其與醫界、學界等領域專家一同規劃「健康台灣」國家政策，讓台灣人民活得久也活得好，更活得健康。

民進黨表示，賴清德邀請陳志鴻醫師擔任「健康台灣推動聯盟」召集人，以民間行動繼續建言；陳志鴻不僅是心臟內科的權威，更同時擁有海內外的專業經歷，包括美國心臟學院會士、亞太心臟學會副會長、中華民國心臟學會理事長、中央健保局南區分局醫審會召集人等，也是賴清德在成大醫院的恩師，當年鼓勵賴清德棄醫從政，彼此亦師亦友。

民進黨表示，陳志鴻號召醫界及專業學會的重要意見領袖共同加入「健康台灣推動聯盟」，推動聯盟成員將以賴清德「健康台灣」政見為基礎架構，舉辦南部、東部、中部、北部共5場的分區論壇，以及一場全國論壇。

民進黨指出，陳志鴻將率領相關領域的意見領袖，親自參與各區論壇的報告和討論，以滾動式整理各界人士的意見，擬定建言文本，再召開全國論壇形成共識後，做為民間專業團體對於520新政府，如何具體實行「健康台灣」政策的基礎，也提供新政府務實具執行性的政策選擇。

民進黨補充，推動聯盟期許賴清德醫師擔任總統後以「健康台灣」的願景，領導全國各界人士共同打造台灣成為健康幸福的國家，朝向「活多久就健康多久」的終極目標推進。

「健康台灣」分區論壇舉辦時間、地點資訊如下：

3月23日（六）高雄醫學大學附設中和紀念醫院
3月24日（日）花蓮慈濟醫院
3月30日（六）彰化基督教醫院
3月31日（日）台中榮民總醫院
4月14日（日）新北亞東紀念醫院

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