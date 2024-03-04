高金素梅定調「撞船」有何不可？　綠委：陷海巡於不義

▲內政委員會今天排定專題報告，但朝野對「撞船案」用詞有歧見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4）邀請海委會主委管碧玲進行專題報告，但藍營不滿管擅改「金門撞船案」名稱，要求道歉，會中為程序僵持超過20分鐘。民進黨發言人卓冠廷批評，海巡嚴格執行兩岸共打協議，召委高金素梅卻硬要把名稱變「撞船」，這是故意帶風向；民進黨立委洪申翰也說，兩岸協商還在角力，「撞船案」是陷我方協商代表與海巡於不義。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。然而，管碧玲日前透過臉書表示，該名詞定位違背事實，因此，海委會將提出「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」專案報告，引發藍營不滿怒斥藐視國會，高金素梅今也重申專報名稱維持「金門撞船案」。

對此，卓冠廷批評，海巡嚴格執行兩岸共打協議，攔查三無船隻，不幸發生翻船事件，但高金素梅在安排專報的時候，卻硬要把專報名稱變成「撞船」，這不是故意帶風向，什麼是故意帶風向？

卓冠廷表示，司法單位已經介入調查，民眾黨與國民黨立委今天卻擬提案成立「調閱」小組，問題是，這已經是司法調查案件，大法官釋字第729號早就寫得清清楚楚，「為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證」。他說，擺明了就是提一個絕對不可行的方案，藉此來指控黑幕，不是嗎？明著搞認知作戰搞煽動，到底是哪一國的民意代表啊？

此外，洪申翰今日撰寫長文指出，反對國會把金廈水域事件定調成「撞船案」，真的只是無謂的文字遊戲嗎？想要釐清責任當然OK，但要說報告名稱不重要，好像海委會爭取報告名稱是沒有意義的執念，這是大錯，因為兩岸協商還是進行式，對於事件過程責任的認知，還正在角力中，如果國會自己把這事件從「中國三無船的非法越界取締」，反定調成「撞船案」，中方協商人員必定如獲至寶。

洪申翰指，若他是中方協商人員將會說：​「你們台灣立法院都自己說是『撞船案』了，連你們內部都這樣講了，你們還出來跟我爭什麼？快認錯、道歉！」

洪申翰續指，「撞船案」這3個字的定調，很明顯具有主客責任的意涵，這當然只是在陷我方協商代表與海巡於不義，「如果你是一個真正在意國家利益的海委會主委，會對這種標題睜一隻眼閉一隻眼嗎？」兩岸的協商談判還在進行中，這些定調文字的使用，當然都攸關國家利益和海巡的執法尊嚴。

洪申翰說，藍白現在把國會報告標題的更正，視為是無謂的文字遊戲，這要不是蠢，就是壞，所以現在在內政委員會，居然在要求勇於捍衛國家利益的海委會道歉，這真的太荒謬了。