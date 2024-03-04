　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

記者袁茵／台北報導

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」於3日落幕，2天共吸引6萬多人到台北大巨蛋觀賽，但大巨蛋卻發生漏水等問題，引發民進黨台北市議員簡舒培點名前後任台北市長柯文哲、蔣萬安「聯手放水」，導致丟臉丟到國際。對此，蔣萬安4日回應，面對問題解決問題，一定嚴格要求主辦方與遠雄即刻改善。

蔣萬安4日上午出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會，並接受媒體訪問。針對大巨蛋漏水問題，遠雄第一時間稱是管線負擔造成接頭滲漏？蔣萬安表示，市府非常重視此賽事，活動前也召開2次跨局處會議，嚴格要求主辦方、遠雄落實事前各項準備工作。

蔣萬安提及，整個活動舉辦過程中有些疏失，不管是進場動線規劃，或是場內包括漏水問題，第一時間也要求遠雄即刻處理，而對方也做了座位升級補償，並於第一時間對外清楚說明。

關於進場動線問題，蔣萬安說，自己在2日比賽第一天前，特別在大巨蛋周邊視察交通狀況，發現整個進場動線規劃不是非常完善，所以也要求主辦方在3日一定要做改進，也看到第二天賽事的進場動線，相較於第一天順暢；而散場的車流、人流疏散，捷運公司、交通局也有進行沙盤推演，所以人潮疏散速度也在預期當中。

蔣萬安指出，台北大巨蛋是BOT案，遠雄已經在進行後續營運、售票活動，台北市政府的角色是持續給予各項協助並做監督，且會要求活動主辦方與遠雄，一定要落實事前準備工作，接下來也會召集跨局處總檢討，將這2天主辦方、遠雄發現的各項缺失，嚴格要求該改善就改善。

▲▼台北市長蔣萬安出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會。（圖／記者陳家豪攝，下同）

至於綠營點名蔣萬安、柯文哲沒有盡到責任？蔣萬安提及，北市府就是面對問題、解決問題，過去這2天突破進場人數新高，「當然這當中難免會有些缺失，我一定是嚴格要求主辦方跟遠雄即刻改善，我們扮演好給予全力協助、監督的角色。」

另外，關於內政部長林右昌2日與兒子到大巨蛋觀賽，並PO出與蔣萬安的合照，由於內政部為審查大巨蛋防火避難等審查機關，彼此有無講些什麼？蔣萬安回應，第一天是因為自己有進場到觀眾席看比賽，後來得知林右昌有帶著孩子來，所以就與對方打招呼，「他沒有特別對大巨蛋做評價。」

「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰於2日下午在台北大巨蛋舉辦，湧入近3.8萬名觀眾入場，創下台灣職棒賽事觀賽歷史，但場內卻傳出漏水情況，導致有球迷必須「撐傘」觀戰，使遠雄副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，2日交流賽可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，會盡力搶修巡檢。

面對遠雄說詞，民進黨台北市議員簡舒培2日直言是「台北大秘寶」，批評藍白聯手放水的大巨蛋漏水不斷，前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安不用負責嗎？遠雄大巨蛋漏水，之前議會到大巨蛋考察時，就已經發生了，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時台北市政府打包票會要求遠雄改善。

簡舒培提及，結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，漏水狀況完全沒改善，「藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，真的丟臉丟到國際了！」

國民黨台北市議員詹為元3日也說，遠雄關於大巨蛋缺失的回應，大意就是「議會要求遠雄營運前要滿載測試，結果都不做，等到昨天交流賽才是第一次真正滿場，缺失當然就原形畢露了。」市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，到底是漏水還是空調滴水，北市府也應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。

▲▼台北市長蔣萬安出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會。（圖／記者陳家豪攝）

ET快訊
「夫妻猛砍350萬」透天賀成交　現在喊賣1500萬！台積電男
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

藍綠執政都曾改專報名　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

海巡拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

藍籲道歉沒低頭！管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

美國密西根州長抵台談高科技產學合作　蔡英文、賴清德將親接見

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

藍綠執政都曾改專報名　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

海巡拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

藍籲道歉沒低頭！管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

美國密西根州長抵台談高科技產學合作　蔡英文、賴清德將親接見

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

快訊／7千名住院醫師慘了！南韓政府「吊銷執照」：已投入相關程序

福登梅開二度領銜！　曼城下半場海灌三球擊敗曼聯奪勝

「5條通」男以為甩掉警...超商悠哉買酒喝　下秒大批警力出現

霍建華迷路了！　激動聊天「同行男友人」被認出…意外粉碎謠言

許孟哲加盟新東家成江宏傑師弟！　曾代表台灣比賽「重回推廣冰球運動」

統一獅331主場開幕戰　傳奇洋將賀亮德、吳佳榮開球

見面就要給8000！他曝包養甜心內幕　遇「酒國昆凌」真錢換假愛

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

傳訊「原住民拔擢」　管碧玲指邏輯錯誤

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

指陸霸凌台灣　綠：藍屁都不敢放一聲

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

更多熱門

相關新聞

賴清德恩師當召集人　健康台灣論壇3／23高雄起跑

賴清德恩師當召集人　健康台灣論壇3／23高雄起跑

民進黨主席暨總統當選人賴清德選舉期間提出「健康台灣」國政願景，民進黨（4）日宣布，「健康台灣」分區論壇將自3月23日高雄、3月24日花蓮起跑，賴清德特別邀請成大醫院前院長陳志鴻擔任召集人，分區論壇將邀請各醫界、專業學會、醫事團體包含護理、藥師、醫檢、牙醫、營養、心理師等各種專業團體意見領袖共同討論，集思廣益。

藍綠都改過！　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

藍綠都改過！　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安大巨蛋簡舒培民進黨

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面