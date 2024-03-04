被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

記者袁茵／台北報導

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」於3日落幕，2天共吸引6萬多人到台北大巨蛋觀賽，但大巨蛋卻發生漏水等問題，引發民進黨台北市議員簡舒培點名前後任台北市長柯文哲、蔣萬安「聯手放水」，導致丟臉丟到國際。對此，蔣萬安4日回應，面對問題解決問題，一定嚴格要求主辦方與遠雄即刻改善。

蔣萬安4日上午出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會，並接受媒體訪問。針對大巨蛋漏水問題，遠雄第一時間稱是管線負擔造成接頭滲漏？蔣萬安表示，市府非常重視此賽事，活動前也召開2次跨局處會議，嚴格要求主辦方、遠雄落實事前各項準備工作。

蔣萬安提及，整個活動舉辦過程中有些疏失，不管是進場動線規劃，或是場內包括漏水問題，第一時間也要求遠雄即刻處理，而對方也做了座位升級補償，並於第一時間對外清楚說明。

關於進場動線問題，蔣萬安說，自己在2日比賽第一天前，特別在大巨蛋周邊視察交通狀況，發現整個進場動線規劃不是非常完善，所以也要求主辦方在3日一定要做改進，也看到第二天賽事的進場動線，相較於第一天順暢；而散場的車流、人流疏散，捷運公司、交通局也有進行沙盤推演，所以人潮疏散速度也在預期當中。

蔣萬安指出，台北大巨蛋是BOT案，遠雄已經在進行後續營運、售票活動，台北市政府的角色是持續給予各項協助並做監督，且會要求活動主辦方與遠雄，一定要落實事前準備工作，接下來也會召集跨局處總檢討，將這2天主辦方、遠雄發現的各項缺失，嚴格要求該改善就改善。

▲台北市長蔣萬安出席北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫記者會。（圖／記者陳家豪攝，下同）

至於綠營點名蔣萬安、柯文哲沒有盡到責任？蔣萬安提及，北市府就是面對問題、解決問題，過去這2天突破進場人數新高，「當然這當中難免會有些缺失，我一定是嚴格要求主辦方跟遠雄即刻改善，我們扮演好給予全力協助、監督的角色。」

另外，關於內政部長林右昌2日與兒子到大巨蛋觀賽，並PO出與蔣萬安的合照，由於內政部為審查大巨蛋防火避難等審查機關，彼此有無講些什麼？蔣萬安回應，第一天是因為自己有進場到觀眾席看比賽，後來得知林右昌有帶著孩子來，所以就與對方打招呼，「他沒有特別對大巨蛋做評價。」

「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰於2日下午在台北大巨蛋舉辦，湧入近3.8萬名觀眾入場，創下台灣職棒賽事觀賽歷史，但場內卻傳出漏水情況，導致有球迷必須「撐傘」觀戰，使遠雄副總經理楊舜欽說明，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，2日交流賽可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，會盡力搶修巡檢。

面對遠雄說詞，民進黨台北市議員簡舒培2日直言是「台北大秘寶」，批評藍白聯手放水的大巨蛋漏水不斷，前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安不用負責嗎？遠雄大巨蛋漏水，之前議會到大巨蛋考察時，就已經發生了，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時台北市政府打包票會要求遠雄改善。

簡舒培提及，結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，漏水狀況完全沒改善，「藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，真的丟臉丟到國際了！」

國民黨台北市議員詹為元3日也說，遠雄關於大巨蛋缺失的回應，大意就是「議會要求遠雄營運前要滿載測試，結果都不做，等到昨天交流賽才是第一次真正滿場，缺失當然就原形畢露了。」市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，到底是漏水還是空調滴水，北市府也應主動調查，而不是聽信遠雄片面之詞。