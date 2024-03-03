點亮台東！台積電慈善基金會攜手公東高工　汰換偏鄉燈具

記者楊漢聲／台東報導

台東公東高工電機科與台積電慈善基金會攜手合作，於近日展開了一場意義非凡的行動，幫助國中小修繕點燈，將光明與溫暖送至台東偏鄉的學校與社區。

公東高工表示，這項活動不僅是台積電慈善基金會「公益綠能計畫」的一部分，更是電機科學生的實踐與奉獻。在台積電慈善基金會的支持下，學生與老師們共同執行了老舊燈具汰換工程，將LED燈管帶入偏遠學校的校園，為學生們營造更明亮、更健康的學習環境。

這次活動的意義不僅在於提供節能的照明設備，更在於為我們的學生提供了一個寶貴的學習機會。公東高工強調，透過實際參與，學生不僅學習到了技術知識，更感受到了奉獻與成就的喜悅。

▲台積電慈善基金會攜手公東高工，至國中小進行燈具修繕，點亮台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

參與活動的學生楊皓翔說：「這次的參與讓我結合了學問和技術，並在過程中與我小學的班導重逢，感覺非常有成就感！」公東高工校長李恭榮表示，感謝台積電慈善基金會的慷慨支持，期待未來能夠持續合作，讓更多的好事持續發生，為台灣的偏鄉帶來更多光明與希望。

這次活動的成功，凝聚了學生、老師、企業與社會的力量，彰顯了公東高工的社會責任與使命。校方表示，將繼續努力，為偏鄉學子帶來更多的關懷與支持，讓台灣的未來充滿希望與可能。