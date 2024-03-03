世界客家博覽會　台東展區榮獲2024年德國iF設計獎殊榮

▲世界客家博覽會台東展區榮獲2024年德國iF設計獎殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

再添佳績，去年在桃園市舉辦的「世界客家博覽會」，台東縣受邀參與，以「客家‧原鄉‧新故鄉」為台東展區主題展出，大受好評，並得到了眾多方面的鼓勵，更於日前傳來好消息，榮獲有「設計界奧斯卡獎」之稱的2024年度德國iF設計獎（iF Design Award）殊榮。

德國IF設計獎是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，與德國紅點設計獎、美國國際設計傑出獎、日本 G-Mark 設計獎，並列為世界四大國際設計競賽。

台東縣長饒慶鈴表示，台東展區特別關注客家文化與其他族群間的文化融合，而非僅僅強調單一傳統民俗。這次民政處及綠地創意設計不僅成功將客家人移民開墾的歷史背景和脈絡完整呈現，亦具體彰顯原住民和客家人共同在這片土地上繁衍生息的意志和情感。



台東縣府民政處指出，這一備受評委青睞的作品以「原客」族群文化融合為核心，運用了稻米、小米、月桃等共通生活素材作為展示的介面。融合科技與跨領域藝術的元素，該展示將原客生活融合之美食、藝術、音樂、婚姻的族群融合特色一一展現，引領觀眾進入台東特有的慢活美學空間，深入體驗台東客家與原住民共同生活的多元樣貌，展開古今時空交錯的對話。