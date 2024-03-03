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三八婦女節慶祝活動　展現台東女魅力

▲台東三八婦女節活動，展現女魅力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東三八婦女節活動，展現女魅力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為呼籲大眾關注婦女權益及響應國際婦女節，台東縣政府2日下午運用公益彩券基金，提前舉辦38婦女節慶祝活動「花獻女的美&創意二手市集」，吸引近千人參與。由社會處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴肯定婦女對家庭及社會的貢獻，透過宣誓活動倡議及擴大社會大眾對台東縣婦女及性別議題及家庭的關注及討論。

今年活動主題為「花獻女的美」，以盛開的花代表女性作為開頭，發現女性的美為輔；自古以來女性在家庭中都是擔任著犧牲與奉獻的角色，期望透過此次「花獻女的美＆創意二手市集」活動，喚醒每個家庭角色的性平平等意識與分工，發現台東縣每一位婦女的貢獻與美麗。

陳淑蘭表示，縣府十分關注全縣婦女姐妹的需求，持續以「綻放社福、全齡照顧」的方向為努力持續提升台東縣婦女權益政策，如台東縣婦女生育補助第一胎提升至4萬元、第二胎以上4萬5千元、第3胎(含以後者)每位補助5萬元；首創的育兒生日禮及推動免費到宅育兒指導；幼兒專責醫師制度；24小時兒科專門急診醫師；育兒資訊單一入口網站；打造親子8座親子公園；推動類公共化政策使公私托收費趨於一致；提供全新的數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車進行乳癌篩檢及子宮頸抹片檢查等。

陳淑蘭強調，在婦女福利方面，透過台東縣婦女福利服務中心提供全縣婦女相關福利諮詢及個案服務轉介、心理諮商、婦女紓壓空間、婦女手作等綜合性服務，今年度更擴大規劃辦理相關婦女成長系列課程及婦女職培訓練，以同理心充實縣內婦女、新住民、原住民、身障婦女、中高齡婦女等多元婦女福利資源，培力女性增能，促進女性充權，活化台東縣婦女量能。

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