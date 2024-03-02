3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

▲3名德國交換學生以自行車環台觀光，昨天中午行經大溪區台3線時，其中1人自行車卻爆胎卡在半路上，大溪分局永福派出所所佘世國發現後引導至派出所進行補胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

3名德國籍交換學生騎自行車環台觀光，昨（1）日中午行經台3線32K大溪段時，其中1人自行車突然爆胎，因語言不通且郊區找不到修車店，3人牽著自行車在低溫細雨中行走，巡邏的永福派出所員警發現後，上前關心了解原因後，引導3人至派出所協助補胎，讓3人重新再出發。

▲德國交換學生以自行車環台觀光，大溪分局永福派出所員警提供工具協助補胎，完成輪胎更換後，德籍學生感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局永福派出所所長佘世國指出，3名年約20歲上下的德國籍交換學生，日前決定騎自行車環台觀光，昨天一早從台北市出發，首日行程預計騎到新竹。3人行經大溪區台3線32K處時，其中1人自行車突然爆胎，3人雖有準備，替換備胎卻因無工具無法修復，由於郊區並無自行車店家，3人牽著自行車慢慢行走。

▲德國交換學生以自行車環台觀光，大溪分局永福派出所員警提供工具協助補胎，完成輪胎更換後，3名德籍學生與員警合影感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

正好巡邏經過的所長佘世國察覺原因後，引導3人至派出所休息，並提供熱茶，員警使用翻譯軟體向3人溝通，並提供換胎與打氣機等工具，德籍學生以備用輪胎很快就完成輪胎更換，對員警熱心提供協助則感謝再三，立即轉向新竹進行未完的旅程。

大溪分局表示，員警服務民眾不分國籍，3名德國交換學生對台灣警察執勤態度與為民服務精神讚譽有加，能即時幫助外國人解決在台旅遊遇到難題，也樹立台灣警察良好形象。