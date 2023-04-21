天道盟收幫眾「逼跳舞龍舞獅出陣頭」還苛扣薪水　抄出球棒開山刀

▲桃園市警察局查獲天道盟正義會大溪組陳姓副組長等成員，涉嫌吸收幫眾逼迫學舞龍舞獅，警方循線拘捕陳男等8人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局主動打擊暴力、黑幫、詐欺與毒品等各項犯罪，查獲天道盟正義會大溪組陳姓副組長等人，平日組詐騙集團並倚仗幫派力量擾亂治安，甚至吸收幫眾強逼學舞龍舞獅，控制被害人在堂口內，強迫出陣頭賺錢，卻私下苛扣報酬，警方循線拘捕陳姓副組長等8人到案；另還查獲竹聯幫齊興會涉嫌持槍恐嚇案、孫姓詐騙集團案等，展現警方強力打擊犯罪決心。

桃園市刑大指出，桃市警近期以「檢肅幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團」三大重點方向執行，秉持「犯罪零容忍」立場，主動出擊、強勢掃蕩。其中查獲天道盟正義會大溪組陳姓副組長等8人到案。

▲桃園市警察局查獲天道盟正義會大溪組陳姓副組長等成員，吸收幫眾逼迫學舞龍舞獅，現場起出球棒、高球桿、開山刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，陳姓副組長平日倚仗幫派勢力藉端擾亂社會治安，夥同旗下成員成立詐欺集團，以詐騙被害人錢財來作為主要經濟來源。2021年3月間，陳男等人以參加民俗技藝團可以出陣頭賺錢為藉口，吸收7名不知情男子加入，再逼迫學習舞龍舞獅技藝需同住為由，將7名被害男子控制於堂口內，強迫出陣頭賺錢，7人食衣住行生活開銷均須向陳等人乞求，陳再以借錢為由苛扣報酬。大溪警分局成立專案小組蒐證調查，今年年4月上旬報請桃園地檢署指揮偵辦，兵分多路在桃園、基隆與新竹等地，分持桃園地檢署核發拘票、桃園地院核發搜索票，將陳男等8人拘捕到案，全案依組織犯罪條例罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局越區智花蓮縣秀林鄉查獲竹聯幫齊興會潘姓男子遭槍砲通緝案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園刑大還偵破竹聯幫齊興會潘姓男子涉及槍砲案遭通緝，潘男為竹聯幫齊興會成員，平日以暴力討債為生，因持槍恐嚇案件遭判刑，因未到案遭通緝，日前市警局保大發現潘難於路邊紅線違停，上前盤查時竟高速逃逸，甚至駕車開上人行道急速狂飆逃逸。案經刑警大隊偵查發現潘男藏匿於花蓮縣秀林鄉，遂報請台北地檢署指揮偵辦，於今年3月下旬以優勢警力前往花蓮將潘男拘捕到案，當場查獲改造手槍等犯罪證據，全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。

▲桃園市警察局查獲孫姓男子等3人詐騙水房案，現場起出遭詐騙贓款90萬元、電腦、虛擬貨幣與教戰守策等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃市警局還偵破孫姓男子等3人詐騙案，刑大隊科偵隊偵辦戴姓男子遭假冒行員謊稱扣款異常，被詐騙114萬餘元案，警方調閱金流與網路資料執行通訊蒐證，發現孫男等3人在台中市北屯區某ATM轉帳被害人遭詐騙贓款，經蒐證後，持台中地院搜索票於孫男等人藏匿處，當場逮捕孫姓主嫌等3人到案，現場查扣現金新台幣90萬、虛擬貨幣等證物，現場勘查電腦電磁紀錄中發現許多帳本、教戰守策、銀行帳號與密碼等資料，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。