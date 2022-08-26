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桃園租賃式科技執法第2波35處8／29日上路　9月中完成百大啟用

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增100處科技執法設備，其中一第二期35處於8/29日上路執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增100處科技執法設備，其中一第二期35處於8/29日上路執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局去年度委託建置20處路口租賃式科技執法設備，用以提高科技執法設備涵蓋率，彈性因應交通現況機動遷移，有效降低桃市4成道路交通事故發生率，為擴大道路交通事故防制成效，桃園市警局今年度新增100處科技執法設備，其中第一期25處已於今年7/18日執法，第二期35處將在8/29日正式上路，並於9月中旬完成百大科技執法設備全部啟用。

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增科技執法設備，其中平鎮區中豐路與環南路三段口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增科技執法設備，其中平鎮區中豐路與環南路三段口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交通大隊指出，今年百大高肇事路口科技執法設備第二期35處日前已完成驗收，預計於8/29日上路執法，35處設備經各轄區分局擇定「轄區高肇事路口」、「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置，執法地點包括有「平鎮區中庸路與中豐路南勢二段口」、「平鎮區南東路與南東路393巷口」、「平鎮區延平路三段與428巷口」、「平鎮區延平路二段與環南路口」、「平鎮區民族路三段與三民路一段路口」、「平鎮區中豐路與環南路三段口」、「平鎮區金陵路四段與建安路口」；「楊梅區楊新路一段與民富路一段路口」、「楊梅區中興路與永美路口」、「楊梅區幼獅路二段與高上路一段口」。

「新屋區三民路與中華路口」、「新屋區中山西路三段與台61線路口」、「新屋區高鐵南路七段（台31線）與楊新路四段口」；「龍潭區大昌路二段與五福街口」、「龍潭區大昌路一段與福龍路口」、「龍潭區大昌路二段與健行路口」、「龍潭區大昌路二段與中正路口」、「龍潭區福龍路二段與龍平路口」、「龍潭區中興路與成功路口」。

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增100處科技執法設備，路口前方設置警告標示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，警察局今年度新增100處科技執法設備，路口前方設置警告標示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「八德區中華路與茄苳路口」、「中壢區延平路與環北路(普義路)」、「中壢區中豐路與中正路」、「中壢區環北路與新生路」、「中壢區中正路與三民路一段（志廣路）」、「中壢區環中東路與普忠路」、「中壢區環中東路與新中北路」、「中壢區環中東路二段與中山東路二段」、「中壢區環中東路二段與龍岡路二段」、「中壢區中華路二段與普忠路」、「中壢區中園路與南園二路」、「中壢區興仁路一段與中華路一段」、「中壢區中正路三段與高鐵南路三段」、「中壢區環中東路與永福路」、「桃園區中山路與國際路一(二)段」、「桃園區春日路與南平路口（健行路）」，交通大隊表示，35處科技執法地點執行半年後視成效進行滾動式檢討，桃園市警局將重新評估是否續留或更換地點。

▲桃園市警局交通大隊表示，警察局今年度新增科技執法設備，提醒汽機車駕駛遵守規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊表示，警察局今年度新增科技執法設備，提醒汽機車駕駛遵守規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局呼籲，用路人務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，違者將依道路交通管理處罰條例第53條與60條規定，闖紅燈處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1,800元以下罰鍰；紅燈越線則處900元以上1,800元以下罰鍰。警方將嚴正執法、消弭駕駛者僥倖心態，以確保市民生命財產安全。

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桃市警局交通大隊百大科技執法設施829上路

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