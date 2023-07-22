快訊／13歲少女當誘餌反遭性侵　桃園市警局懲處涉案人員、小隊長

▲桃園市警局針對中壢警分局於2020年偵辦13歲少女偵辦案件，今天將時任偵查小隊長、偵查佐2人函送桃檢偵辦，時任分局長、偵查隊長等人也予以記過處分。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市13歲少女於2020年間配合警方辦案男子逼迫進行性交易案，為配合中壢警方偵辦竟自身出面誘捕，在警方監控下仍遭張男逼迫口交得逞，桃園市警局督察室今（22）日做出懲處，其中針對違法部分依傷害罪、廢弛職務罪嫌將時任小隊長吳建明、偵查佐陳昭慶函送桃園地檢署偵辦。

桃園市警局督察長沈炳信指出，有關中壢分局於2020年11月間偵辦13歲少女違反兒少性剝削案件，督察室經過專案調查後，針對偵查人員未能注意少女人身安全，損及被害人重大權益，市警局深表歉意，針對違法部分依刑法第277條傷害罪及第130條廢弛職務罪嫌將時任小隊長吳建明、偵查佐陳昭慶函送桃園地檢署偵辦。

市警局表示，本案已嚴重影響警譽，將從嚴究責，時任中壢警分局長陳錦坤督導不周記過一次，偵查隊長林國基督導不周記過一次，小隊長吳建明記過二次，偵查佐陳昭慶記過一次；吳、陳兩員並改調行政警察工作。

市警局重申，未來將透過教育訓練，加強警察法治觀念，並要求所有同仁恪遵程序正義，避免類似事件再犯。