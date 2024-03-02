黃捷收到羞辱信「羅智強寫成羅志祥」　準備報警：敬告有心者勿再犯

▲黃捷收到羞辱信。（圖／黃捷國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新科立委黃捷甫當選就話題滿滿，開議日和國民黨立委徐巧芯爭鋒「搶麥大戰」，後續一舉一動也備受關注，但黃捷昨（1日）也收到一封黑粉的羞辱信，內容用潦草字跡寫下醜又髒母豬、垃圾、跟XX交配、懶叫（台語的男性生殖器官）等不堪入目字眼，有趣的是，信中國民黨立委羅智強的名字兩度被寫成藝人羅志祥。黃捷也表示，對於這樣的行為不會姑息，接下來不排除報警跟提告。

對於信件內容，黃捷表示，其中有諸多人身攻擊，包含下流、骯髒、豬母等等，內容看起來是針對院會第一天「搶麥大戰」有不滿，對於這樣的行為不會姑息，接下來不排除報警跟提告，也不希望大家政治立場不同就做超越理性的言論暴力、甚至是性羞辱的言論。

黃捷指出，讓人啼笑皆非的是羅智強名字被兩次寫錯，變成羅志祥，羅志祥應該覺得躺著也中槍，蠻無辜的，雖然把人名寫錯的部分蠻好笑，但整封信明顯是針對她做人身攻擊。目前正蒐集證據、報警，也敬告有心者勿再犯，「這種攻擊不會影響我為民發聲的初衷，我會更堅定本土立場、不畏威脅。」

而這不是黃捷第一次收到羞辱信，早在2021年她施打高端疫苗時，就曾收到筆跡類似、文風相近的恐嚇信，出言辱罵，揚言要檢舉黃捷。

▼黃捷2021年也曾收到類似信件。（圖／黃捷國會辦公室提供）

