快訊／高雄雙罷劫宣告連署失敗！黃捷秒發聲：支持司法繼續偵辦

記者賴文萱／高雄報導

由民間團體「高雄雙罷劫」發起的罷免民主進步黨立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，宣告行動告一段落。對此，黃捷表示，結果也證明真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的，她也支持司法持續偵辦，還給社會乾淨的公民環境。

▲高雄雙罷劫宣告失敗，黃捷發聲。（資料照／記者屠惠剛攝）

高雄雙罷劫團體今（13）日召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻，決定不送件。

黃捷得知消息後發文表示，同一批人對她發動的二度罷免，今天再次以失敗告終。這個結果也證明， 真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的。從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起， 這場罷免的正當性早已蕩然無存。

▲高雄雙罷劫失敗，黃捷收民眾陳情書。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，讓她意外的是，她收到來自簽署罷捷的民眾陳情， 他們簽完後，很擔心個資會被違法利用，希望她能幫他們討回連署書。「這些地方媽媽雖然對我有不同意見，簽了罷免我的連署，但當他們寫信向我陳情時，我一定會協助民眾捍衛權益。」

因此，黃捷呼籲雙罷劫團隊 「請公開銷毀所有連署書！」 並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資， 讓參與罷捷的民眾能夠安心。

在法治國家參與罷免， 沒有人應當為個資外洩而感到擔憂、害怕。黃捷說，她也支持司法持續偵辦，還給社會乾淨的公民環境。這段時間，她收到許多支持者送暖，有些鄉親甚至比她還氣憤、替她抱不平，真的非常感謝鄉親的打氣，讓她更堅定信念、在立院為大家衝鋒陷陣！

另外，許智傑也表示，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，這個荒唐鬧劇終於謝幕，黃捷和他獲得市民的肯定，這才是紮紮實實的民意。他會感恩鳳山市民當我的靠山，並不忘初衷繼續努力。