快訊／就是罷不掉！藍營二度鎖定罷免都失敗　黃捷回應了

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

由「高雄雙罷劫」發起罷免綠委立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，今（13）日宣告行動告一段落。這已經是第二度罷免黃捷運動失敗，對此，黃捷回應，同一批人對她發動的二度罷免，今天再次以失敗告終。這個結果也證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的。從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起，這場罷免的正當性早已蕩然無存。

黃捷2021年擔任高雄市議員期間，就遇到第一次罷免危機，當時也是由徐尚賢推動，投票結果，同意票5萬5261張；不同意票6萬5391張，最終罷免案宣告失敗，不僅首創鄉鎮長外，民代罷免案不同意票大於同意票記錄，不同意票數更是史上最高。

而此次罷免黃捷活動重起爐灶，卻再次滑鐵盧，罷團今召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻。

對此，黃捷透露，讓她意外的是，自己收到來自簽署罷捷的民眾陳情。他們簽完後，很擔心個資會被違法利用，希望她能幫忙討回連署書，「這些地方媽媽雖然對我有不同意見，簽了罷免我的連署，但當他們寫信向我陳情時，我一定會協助民眾捍衛權益」。

黃捷呼籲雙罷劫團隊，「請公開銷毀所有連署書！」並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資，讓參與罷捷的民眾能夠安心。在法治國家參與罷免，沒有人應當為個資外洩而感到擔憂、害怕。

黃捷表示，支持司法持續偵辦，還給社會乾淨的公民環境。這段時間，收到許多支持者送暖，「有些鄉親甚至比我還氣憤、替我抱不平。真的非常感謝你們的打氣，讓我更堅定信念、在立院為大家衝鋒陷陣！」

