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藍營發動罷綠委13連敗　許智傑：這才是紮紮實實民意

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

由「高雄雙罷劫」發起罷免綠委立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，今（13）日宣告行動告一段落，這也是藍營發動罷免綠委的第12、13場敗仗。對此，許智傑回應，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，這個荒唐鬧劇終於謝幕，「黃捷和我獲得市民的肯定，這才是紮紮實實的民意。我會不忘初衷繼續努力」。

「高雄雙罷劫」發起罷免立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，罷團今召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻。

對此，許智傑表示，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，這個荒唐鬧劇終於謝幕，「黃捷和我獲得市民的肯定，這才是紮紮實實的民意。我會感恩鳳山市民當我的靠山，我會不忘初衷繼續努力」。

至於徐尚賢因涉入偽造文書官司，將在16日將開延押庭，另一領銜人朱磊表示這2個月理應要給徐尚賢有表達說明的機會。許智傑則表示，朱磊連徐爸爸都不認同，他沒有資格代表徐尚賢發言。

許智傑也提到，報派得知徐尚賢已承認連署有抄襲，「我認為知錯能改善莫大焉，若犯後態度良好，他可以向法官表達願意認錯檢討改進，請求輕判」。

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