曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

目前共31件藍委罷免案二階連署達標已送件，中選會預定20日召開委員會議審定第一波26位藍委罷免案，預估藍委罷免案即將邁入第三階段，多個罷團蓄勢待發，綠委沈伯洋13日受訪時證實，反共護台聯盟創辦人曹興誠12日與總統賴清德會面，並報告大罷免最新情勢，但總統角色是全民總統，僅是關心，不會站上第一線，一切以民進黨秘書長林右昌打頭陣。民進黨則回應，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規劃中。

有報導指出，曹興誠與沈伯洋12日晚間一同前往拜會賴清德，並當場報告目前大罷免的狀況。沈伯洋坦言，他們是向賴清德更新大罷免相關資訊，因為黨部目前已經全力幫忙，但罷團仍有許多自主性的想法，比如雙方的行程規劃是否衝突等等，這部分就需要出面協調。

沈伯洋也提到，反共護台志工聯盟成立的「反共律師團」就是要協助支援，否則藍白一直攻擊罷團。他說，接下來黨跟罷團就是一起前進，而賴清德並沒有多說什麼話，主要是傾聽。沈強調，總統的角色是全民總統，賴清德就是在後面關心、了解最新狀況，一切以民進黨秘書長打頭陣。

沈伯洋坦言，罷團是首次真正打選戰，對於如何去拉罷免同意票，以及站街頭、設立服務站都很陌生，因此需要民進黨的組織、議員全力投入。