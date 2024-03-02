「中配條件已優於外國籍」　他曝入籍條件：藍白眼睛遮起來圖什麼？

▲陸配、外配入籍規範。（圖／卓冠廷提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年」，還取得民眾黨團支持，但已經有過6萬民眾發起連署活動反對。民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（2日）比較中配與外配入籍條件，並表示，中配議題牽涉國安，且中配條件都已經優於外國籍，到底藍白還在演什麼假關心的戲碼？

「陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年」提案引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍已經省略「放棄本國籍」程序，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

卓冠廷表示，把中配議題帶風向成「與國安無關」的議題，其心可議，中配議題牽涉國安，實際上就是房間裡的大象，在中共虎視眈眈的情況下，怎麼可能把與中國人通婚跟移民政策當成純粹的自由戀愛來看待？遮住眼睛假裝一副國安因素不存在的藍白立委們，到底是在圖什麼結果？

卓冠廷直言，俄國當年怎麼策動克里米亞脫離烏克蘭？靠的就是移民政策，一面放逐克里米亞人一面移入俄國人改變人口結構，最後演了一齣公投的戲碼，也埋下了日後烏俄戰爭的開端。考量國安因素，中配取得台灣國籍的難度理應高於其他國籍，今天就算真的要「爭取權益」，那底線就是中配條件比照外國配偶。

卓冠廷指出，問題是，中配條件都已經優於外國籍，到底藍白還在演什麼假關心的戲碼？看看克里米亞，想想台灣，藍白的立委有義務，要跟大家講清楚。