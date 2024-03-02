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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／召委藍白合如「2024版」六點協議　綠新兵挫在等、老將見招拆招

▲▼立法院常設委員會召委選舉 司法法制委員會 國民黨團立委集體亮票 黃國昌投票 傅崑萁在旁邊拍手 柯建銘與傅崑萁 當選人鍾佳濱 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲召委選舉時，黃國昌投票、傅崐萁在旁鼓掌笑開懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院新會期局勢詭譎，日前召委選舉成功「藍白合」，民眾黨團宣布全力支持國民黨提名人選，雖未影響最終席次分配，但仍為在野合作之路打響第一砲。藍白合作讓年輕綠委憂心「挫在等」，但資深綠委老神在在，打算見招拆招，而民眾黨在無關緊要處化解藍白仇恨值，正是著眼山雨欲來的2026生存之戰，如何說服支持者「我們不是小藍」是最大課題。

過去關注度較低的召委選舉，此次卻新聞不斷，國民黨在內政委員會擬定推派加入黨團運作的無黨籍立委高金素梅，交通委員會也傳出將禮讓民眾黨立委林國成，民眾黨立委黃國昌召委選舉當天，突然「石破天驚」宣布全力支持國民黨；傅崐萁也強調全力支持國民黨人選。

召委選舉確立藍白合格局，選後委員會也煙硝四起，高金素梅已經安排下周議程，將邀請海洋委員會及大陸委員會就「金門撞船案」進行專案報告，另一天的專案報告則是針對禁赴陸旅行團的決策過程。

有新科立委坦言，現在內政委員會召委分工，內政部、陸委會的排案權都在高金素梅手上，議程由她掌握，未來只能說是「挫在等」。但資深綠委老神在在，他們認為，真正會出委員會還是一些民生法案、像是交通計點等等，那些高度政治性的爭議法案圖的是聲量，真正進到議事程序，很快就因為議題更迭失去關注，就算真的進到委員會，民眾黨團一定還是會提自己的版本，「除非他們甘心當小藍，那是拿政黨生命開玩笑。」

綠營人士表示，召委怎麼樣就是藍綠各一席，不管白的怎麼投都是如此，過去也是一樣的情況，就算在野黨召委抽到關鍵法案的排案權，「一樣登記質詢就好了，見招拆招，即便在野黨委員講得天花亂墜，也能針對他的質詢內容發揮，留空間給部會官員解釋，過去就是如此。」

對於藍白之間的合作，黃國昌甚至直接喊全力支持國民黨召委候選人，有綠委表示，這跟他過去時代力量總召時的態度360度大翻轉，其中轉折應是民眾黨該對支持者交代的。究其原因，該綠委分析，法案必須要拿到15名立委連署，只有8席的民眾黨勢必放出合作善意，且白營瞄準的不僅是優先法案，還有2026縣市首長大選，召委他們不管投給誰，結果都一樣，在無關緊要的地方化解藍白仇恨值，著眼的就是山雨欲來的2026選舉，那才是民眾黨生存之戰，「院長選舉時投給自己，顯然效果不佳」。

朝小野大格局讓民進黨繃緊神經，有可能會頻頻甲級動員，許多中南部立委只能趕第一班高鐵北上，是否會憂心未來院會表決大戰環節陷劣勢？黨內人士強調，選完就知道會是這個情況，怎麼會現在才擔心？且2026就要到了，無關緊要的召委表決已經引起白營支持者反彈，何況是關鍵議案？如果國民黨提廢除黨產會、砍國防預算，民眾黨要跟進嗎？2026大選在即，大家立院行事終究要以民意為依歸，最終比的是誰有說服力，不是誰舉手姿勢最端正，從超越藍綠到全力支持國民黨，最該頭痛的是白營，究竟如何說服支持者「我們不是小藍。」

民進黨立委賴瑞隆受訪時則直言，關鍵是民意基礎，人民在看，當選舉結果出爐後，民意仍然會持續展現，各政黨作為都要考量民意，若民意強烈反撲，各項作為都會發生，就像過去韓國瑜當選高雄市長後，短時間引起很大民怨就被罷免，不管藍綠白，作為都要以民意思考，若落差太大，反彈很快出現，對政黨未來發展相當不利。

召委選舉的合作就像總統大選「六點協議」翻版，兩邊如同一場膽小鬼遊戲，誰受不了先抽手成為「破壞在野團結者」，誰就會在2026的起跑線上往後退。

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