藍委嗆陳建仁「質詢是上對下」　游錫堃也驚訝：從政42年第一次聴到

▲國民黨新科立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新科國民黨立委翁曉玲1日首次質詢，數度強調質詢看守內閣是白費口舌、質詢是上對下「我沒有請您回答」，讓行政院長陳建仁只能苦笑，立法院長韓國瑜也得出面緩頰「請委員跟官員互相尊重。」對於翁曉玲說法，前立法院長游錫堃表示，從政42年第一次聴到質詢是上對下，「請教高明，那一本書這樣寫？我很想要再長知識。」

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，翁曉玲質詢開頭先約法三章，要求行政官員只在立委詢問時回答，「有請你回答再麻煩你答詢，不希望發生搶話場景，若在場部會首長違反，請主席制止。」

翁曉玲數度強調，看守內閣不應推動重大政策，並表示，「我們是新國會、立委是新民意產生，沒有必要針對你現在推動的法案進行詢問，你接下來如果不是行政院長，我豈不是白費口舌？」陳建仁也無奈表示，照你這樣說，部會跟院長回答的都不算數，「您今天是在浪費時間。」

此言一出，翁曉玲動怒批評，請陳建仁注意發言，你是反質詢嗎？「我從學界來，不希望不理性問政，希望是良好對話狀態，質詢是上對下，國會殿堂接受立委對施政的問題，一起重新檢視8年來施政問題，難道不該這麼問嗎？我沒有請您回答。」

陳建仁苦笑稱「質詢是上對下嗎？」並看向主席台，請主席韓國瑜裁示，韓也宣布時間暫停，並強調，這是行政院對立法院負責，但請委員跟官員互相尊重，謝謝。

對於翁曉玲的論點，前立法院長游錫堃也忍不住質疑，自己是大學政治系本科畢業，歷經省議員8年、縣長8年、行政院長3年、立法院長4年，從政42年第一次聴到質詢是上對下，「請教高明，那一本書這樣寫？我很想要再長知識。」