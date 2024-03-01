行政院核定桃捷棕線綜合規劃　中央負擔238億拚8年後通車

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦1日宣布，龜山捷運棕線綜合規劃行政院今天核定通過，桃園市政府可以進行發包作業。根據規劃，桃園捷運棕線規劃總經費為新台幣456.49億元，中央負擔238.42億元、地方分擔218.07億元；桃園市政府力拚8年後通車。

鄭文燦說，行政院長陳建仁今天核定通過捷運龜山棕線可行性研究及綜合規劃報告，這條捷運從桃園車站經龜山，到新莊的迴龍，讓北桃通勤人口多了一個選項。接下來，桃園市政府可以開始發包作業。鄭表示，他擔任市長所規劃的「桃園市三心六線捷運路網」，除了施工中的綠線、機場捷運延伸中壢、桃園鐵路地下化三大工程外，又再往前邁進一大步。

鄭文燦說，9年前，他擔任桃園市長就決定推動龜山捷運棕線，當時交通部評估運量不足不易通過，「但是，我認為棕線非常重要，我努力說服交通部通過了可行性研究報告」。後來，因應地方民意希望市區段改採地下化，系統由輕軌改為中運量，這兩大改變，讓棕線好事多磨。

鄭文燦表示，到了行政院服務後，多次主持龜山棕線的專案會議，並且選擇讓桃園市政府財務負擔較低的方案。

鄭文燦說，龜山棕線綜合規劃總經費為456.49億元，中央負擔為238.42億元，地方分擔218.07億元，扣除自償性經費126.52億元，桃園市政府在工期間合計編列預算為91.55億元，大幅降低了桃園市的負擔。

鄭文燦表示，輕軌改中運量增加81.21億元、地下化增加111.78億元以及物價調整增加67.91億元等，經過他的協調之後，這些增加的費用都納入總經費依照比例分攤。

鄭文燦說，為了找出最好的方案，他的確費盡心力，從市府到政院，全程協助完成核定。龜山棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設置7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，這一條路線可以串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。

鄭文燦表示，現在，龜山棕線獲得行政院核定通過了，行政院會全力支持桃園市政府發包作業，讓棕線早日開工，讓桃園市民好生活、好工作、好通勤。