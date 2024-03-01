疫苗保護力衰退！美建議65歲↑打第2劑XBB　疾管署3月中討論跟進

▲Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際新冠疫情持續，目前新冠疫苗已經更新至XBB疫苗，建議接種一劑，而美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日公布最新預防接種建議，65歲以上長者應該在間隔4個月之後追加一劑疫苗。台灣是否要跟進這項接種政策？疾病管制署副署長曾淑慧今（1日）表示，預計3月中旬前召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論。

外電報導指出，美國疾病管制與預防中心近日召開ACIP會議，會中專家討論由於超過3~4個月疫苗保護力就會衰退，建議65 歲以上的人應該額外接種一劑現行使用的Covid-19 疫苗。

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曾淑慧說明疾管署內部也針對此建議進行討論，已經在徵詢專家時間，預計3月中之前召開會議討論長者是否需要接種第二劑XBB疫苗。由於目前國內使用XBB疫苗有莫德納與Novavax，是否會開放「混打」也會列入討論。

疾病管制署今日說明，目前國內COVID-19疫情處高原期，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上，檢出新冠病毒變異株以JN.1 (82%)為多，近日元宵燈節活動及228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續，仍須注意重症病例發生風險。

疾管署統計，新冠XBB疫苗迄今已累計接種187.1萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計163.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計23.4萬人次；其中65歲以上年長者的XBB疫苗接種率不到2成。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.7萬劑、Novavax XBB疫苗約18.5萬劑，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。