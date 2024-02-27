流感單周爆11萬人就醫！創6年來最高　與新冠雙疫情入第2波高峰

記者洪巧藍／台北報導

新冠死亡、流感就診人次雙創紀錄！疾病管制署今（27）日公布上周類流感門急診就診新增11.2萬，創下6年來最高紀錄，新冠上周增加78例死亡，也創半年來新高紀錄。疾管署先前已經預警這兩大疫情在春節後會有第二波高峰，副署長羅一鈞表示，新冠、流感本周、下周會達到最高點，預期要到3月中下旬疫情才會趨緩、反轉。

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今（27）日表示，今（2024）年第8周（2/18-2/24）門急診類流感就診人次為112,486人次，較前一周春節連假期間回升，疫情仍處高原期；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署說明，上周（2/20-2/26）新增39例流感併發重症（12例A型H1N1、23例A型H3N2、4例B型），年齡介於30多歲至90多歲，其中33例未接種流感疫苗；另新增5例死亡（1例A型H1N1、4例A型H3N2），年齡介於60多歲至70多歲，其中3例未接種流感疫苗。

國內COVID-19疫情處高原期，疾管署指出，上周（2/20-2/26）新增648例COVID-19本土確定病例（併發症），雖較前一周（2/13-2/19）新增711例下降，仍為自去（2023）年8月以來次高，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增78例死亡病例，較前一周新增63例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署表示，近日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，加上228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續。請民眾加強禦寒保暖措施，並配合做好個人防疫措施與衛生管理近日元宵燈節活動。

截至2/26，國內公費流感疫苗已接種650萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.4%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘約7萬劑，另自3/5起，流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止，呼籲尚未接種的原公費對象，尤其是65歲以上長者及醫事人員等高風險重點族群應儘速完成接種，以獲得足夠保護力。