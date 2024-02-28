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快訊／北部醫護染麻疹！可傳染期曾去桃機、中和吃米粉湯

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日公布新增1例30多歲男性麻疹確定病例，為北部某醫院醫護人員，在醫院工作時接觸今年首例本土麻疹個案而確診。疾管署指出，個案可傳染期間有公共場所活動史，包含2月22日下午到桃園機場第二航廈美食街的富山黑拉麵用餐、2月25日深夜在中和梁家米粉湯，提醒同時間出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。

疾管署副署長羅一鈞說明，該個案先前入院員工體檢時發現無麻疹抗體，為該院列為須補種MMR疫苗者但尚未完成補接種。2月13日於醫院工作時接觸2月19日發布之本土個案（北部30餘歲男性，指標個案），因指標個案確診麻疹已被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於2月24日開始出現頭暈、並於26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。

▲▼北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）

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▲北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸之醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防之MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。目前已匡列個案接觸者共306人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者302人，將持續監測至3月15日。

由於個案可傳染期間有公共場所活動史，疾管署提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者目前須監測最晚至3月15日。

疾管署說明，我國今（2024）年累計3例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中2例為本土病例屬同一群聚事件，另1例則為境外移入病例，感染國家為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，本土傳播風險提高。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

依據WHO監測資料顯示，去年全球疫情明顯上升，其中以歐洲區增幅最劇，歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍，以哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯等國最為嚴峻；西太平洋區報告逾5千例，為前年之3.7倍，主要於馬來西亞及菲律賓流行；東南亞區報告近8.5萬例，為前年之1.7倍，主要於印度及印尼流行；東地中海區及非洲區則為既有之疫區，持續嚴峻。今年迄今歐美各國仍不斷報告零星案例，疫情明顯較去年同期上升。歐洲區署評估，去年麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年，並影響所有年齡層的民眾。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

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