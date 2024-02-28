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本土麻疹爆群聚！醫護人員遭傳染　2個案確診「匡列接觸者近600人」

▲▼北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）

▲北部醫護人員確診麻疹，疾管署公布足跡。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日新增一起本土麻疹病例，是一名30多歲北部某醫院醫護人員，值得注意的是，他先前和今年首例本土麻疹接觸，整起案件成為今年首起本土群聚事件，累積2人確診。疾管署副署長羅一鈞表示，這2名個案已經匡列接觸者接近600人，最晚監測到3月15日；另遭匡列的醫護工作者方面，已經展開本身抗體調查，其中13人沒有抗體或者沒有檢驗資料，會接受疫苗接種做暴露後預防。

疾病管制署19日公布今年首例麻疹本土病例為北部30多歲男性，2月12日發病後到醫院急診通報採檢確診，由於可傳染期間曾於2月11日到「 藏壽司（竹北文興店）」用餐，引發外界關注。疾管署今日公布，確認他的接觸者、一名30多歲的醫護人員也得到麻疹。

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▲▼今年首例麻疹本土病例足跡。（圖／疾管署提供）

▲今年首例麻疹本土病例的足跡。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞說明，這名醫護是2月13日於醫院工作時接觸首例本土個案，後來被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於2月24日開始出現頭暈、並於26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。先前入院員工體檢時發現無麻疹抗體，為該院列為須補種MMR疫苗者但尚未完成補接種。

針對群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與個案接觸之醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，未具抗體者安排儘速接種暴露後預防之MMR疫苗或IMIG免疫球蛋白。

羅一鈞表示，針對該名醫護，目前已匡列個案接觸者共306人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者302人，將持續監測至3月15日。而首例個案的接觸者匡列也約有300人，整起群聚、2名個案的匡列接觸者接近600人。

由於個案可傳染期間有公共場所活動史，包含2月22日下午到桃園機場第二航廈美食街的富山黑拉麵用餐、2月25日深夜在中和梁家米粉湯，提醒同時間出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史。

疾管署說明，我國今（2024）年累計3例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中2例為本土病例屬同一群聚事件，另1例則為境外移入病例，感染國家為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，本土傳播風險提高。

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