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軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲針對軍公教人員的退休金調整，行政院函請考試院會同核定公告調漲4％。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

軍公教人員今年起調高薪資4％，外界呼籲退休金也比照辦理。人事行政總處29日表示，有關國防部、教育部建議自113年1月1日起調整軍教人員定期退撫（除）給與給付金額4%案，業經行政院函請考試院會同核定公告。本次軍公教受惠總人數約52萬餘人，預估每年政府預算支出64.72億元、退撫基金支出45.27億元（合計約109.99億元）。

人事總處表示，依「陸海空軍軍官士官服役條例」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」規定，退休（伍）軍教人員定期退撫（除）給與於「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，或「至少每4年」應予檢討。

符合上述法定條件時，應由軍公教退撫主管機關組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率等3項法定因子後，擬具評估報告或調整方案，報請行政院、考試院會同核定公告。

依據國防部、教育部所擬調整方案指出，軍公教定期退撫（除）給與調整機制，已於111年7月1日已公告調整2%，依規定消費者物價指數累計成長率應自111年1月1日起重新起算。而行政院主計總處113年發布的111年至112年消費者物價指數累計成長率已逾5%，符合法定啟動定期退撫（除）給與調整之條件。

為此，國防部、銓敘部及教育部循法定程序共同成立專業評估小組，並在113年1月23日召開會議，取得軍公教人員或遺族定期退撫（除）給與給付金額之調整幅度，採一致性調整4%之共識，並以112年12月31日（含當日）以前生效之退撫（除）案件為調整之適用對象，報請行政院會同考試院核定公告，自113年1月1日起生效。

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